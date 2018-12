Gilet gialli | 23 800 in piazza in Francia

Gilet gialli francesi bloccano per qualche ora frontiera con l'Italia | : Nella capitale centinaia di manifestanti a Montmartre. Problemi anche al confine spagnolo e a quello italiano, con un blocco a Ventimiglia poi sgomberato. Questa notte un automobilista è morto in un ...

Parigi - fermato leader dei Gilet gialli : 16.09 Uno dei portavoce più noti della protesta dei gilet gialli , Eric Drouet, è stato fermato a Parigi con le accuse di aver organizzato una manifestazione non organizzata, possesso di armi e partecipazione a raduno mirante a violenze e danneggiamenti. Anche a Parigi , dopo un inizio apparso più in sordina, sono riprese per l'ennesimo sabato di fila manifestazioni violente con manifestanti che danno fuoco a cassonetti e polizia che spara gas ...

Gilet gialli - decimo automobilista vittima del blocchi in Francia : Un automobilista è rimasto ucciso questa notte in un incidente stradale provocato da un blocco dei Gilet gialli a Perpignan nel sud-ovest. Si tratta della decima vittima dall’inizio della mobilitazione. Per il sesto sabato consecutivo diversi gruppi di manifestanti si sono dati appuntamento sul web per nuove manifestazioni. Centinaia di manifestant...