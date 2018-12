Gilet gialli | si sgonfia la protesta Un gruppo occupa la frontiera con l' Italia

Gilet gialli - la protesta scende in strada anche in Portogallo : Gilet gialli, la protesta scende in strada anche in Portogallo I Gilet gialli scendono in strada anche in Portogallo. Le proteste sono iniziate alle 7 del mattino nelle principali città, ma le previsioni della vigilia sono state disattese: poche migliaia le persone in piazza nonostante le imponenti misure di sicurezza predisposte dalle forze dell’ordine. Centinaia di persone stanno manifestando in una Lisbonablindata: a piazza Marquès del ...