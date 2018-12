Gilet gialli | la mobilitazione perde d' intensità

Ncc - il governo pronto al decreto nella notte. I tassisti bloccano i servizi a Roma - i noleggiatori : “Faremo come i Gilet gialli” : Il maxiemendamento passato all’ora di pranzo aveva scontentato tutti, tassisti e noleggiatori, che da giorni avevano dato vita a un braccio di ferro col governo per rivendicare ciascuno i propri diritti. Poi con lo stralcio della norma sugli Ncc che avevano promesso di “fare come i gilet gialli“, lo scontento è stato solo dei tassisti che in serata hanno bloccato il servizio a Roma, alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino, ...

Gilet gialli : 23.800 in piazza in Francia : ANSA, - PARIGI, 22 DIC - Sono 2.000 a Parigi e 23.800 in tutta la Francia i Gilet gialli al loro sesto appuntamento, una partecipazione ancora in ribasso rispetto a sabato scorso, 33.500 in tutto il ...

Tensione a Parigi per i 'Gilet gialli' : 20.25 Scontri a fine cortei dei cosiddetti 'Gilet gialli' a Parigi. La giornata era trascorsa pacificamente. Centinaia di manifestanti sui Champs Elysées scontrandosi con la polizia,che ha lanciato lacrimogeni e cannoni ad acqua. Cariche e lanci di oggetti hanno costretto,ancora una volta, gli esercenti che a 3 giorni da Natale avevano riaperto)a proteggere le vetrine e a chiudere i locali. E' stata la sesta protesta dei 'Gilet gialli': 2mila ...

Incidente a un blocco dei Gilet gialli : un morto - è la decima vittima - Scontri a Parigi - raid a sorpresa a Montmartre : Il procuratore di Perpignan, Jean-Jacques Fagni, ha confermato la morte dell'automobilista, che ha tamponato un camion fermo a un blocco stradale all'ingresso dell'autostrada. "Il conducente del tir - ...

Gilet gialli francesi bloccano per qualche ora frontiera con l'Italia | : Nella capitale centinaia di manifestanti a Montmartre. Problemi anche al confine spagnolo e a quello italiano, con un blocco a Ventimiglia poi sgomberato. Questa notte un automobilista è morto in un ...

Parigi - fermato leader dei Gilet gialli : 16.09 Uno dei portavoce più noti della protesta dei gilet gialli, Eric Drouet, è stato fermato a Parigi con le accuse di aver organizzato una manifestazione non organizzata, possesso di armi e partecipazione a raduno mirante a violenze e danneggiamenti. Anche a Parigi, dopo un inizio apparso più in sordina, sono riprese per l'ennesimo sabato di fila manifestazioni violente con manifestanti che danno fuoco a cassonetti e polizia che spara gas ...

Gilet gialli a sorpresa in corteo a Montmartre |E ora bloccano il confine con l'Italia : Bloccato il traforo del Monte Bianco. La polizia presidiava Versailles ma la protesta si è "spostata"

Gilet gialli - decimo automobilista vittima del blocchi in Francia : Un automobilista è rimasto ucciso questa notte in un incidente stradale provocato da un blocco dei Gilet gialli a Perpignan nel sud-ovest. Si tratta della decima vittima dall’inizio della mobilitazione. Per il sesto sabato consecutivo diversi gruppi di manifestanti si sono dati appuntamento sul web per nuove manifestazioni. Centinaia di manifestant...

Gilet gialli : cassonetti in fiamme : ANSA, - PARIGI, 22 DIC - Primi scontri a Parigi fra i Gilet gialli la polizia, in particolare nei pressi dell'Hotel de Ville, dove gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni e i manifestanti hanno dato ...

Gilet gialli bloccano la frontiera tra Italia e Francia : A sorpresa una manifestazione dei Gilet gialli ha preso piede anche a Montmartre a Parigi nella sesta giornata di...