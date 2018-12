Gilet gialli | decima vittima in autostrada Caos a Montmartre | chiudono i negozi

Raduno a sorpresa dei Gilet gialli a Montmartre. Polizia e blindati in allerta a Parigi : Centinaia di manifestanti con i gilet gialli sono comparsi - a sorpresa - a Parigi nel quartiere di Montmartre, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei più turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche.A Versailles, dove lo stesso Drouet aveva dato appuntamento su internet, non ci sono invece manifestanti, tanto che le strade sono state riaperte. Polizia e blindati ...

Parigi - i Gilet gialli a Montmartre. Negozi chiusi : PERCEZIONE E REALTÀ 19 dicembre 2018 gilet gialli, i numeri dell'economia raccontano un'altra Francia Decima vittima Un automobilista è rimasto ucciso questa notte in un incidente stradale provocato ...

Francia - nuova protesta dei Gilet gialli : manifestazione a sorpresa nel quartiere di Montmartre a Parigi : Centinaia di manifestanti con i gilet gialli sono comparsi a sorpresa nel quartiere di Montmartre, a Parigi, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei più turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche. Nessuno invece, si è presentato a Versailles, dove era previsto invece un raduno: a quanto sembra, visto l’ingente dispiegamento di forze di polizia, gli organizzatori ...

Parigi - Gilet gialli in centinaia a Montmartre - chiudono negozi : centinaia di manifestanti con i gilet gialli sono comparsi - a sorpresa - a Parigi nel quartiere di Montmartre, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei ...

Gilet gialli - decimo automobilista vittima del blocchi in Francia : Parigi - Un automobilista è rimasto ucciso questa notte in un incidente stradale provocato da un blocco dei Gilet gialli a Perpignan nel sud-ovest. Si tratta della decima vittima dall'inizio della ...

Gilet gialli a sorpresa in corteo a Montmartre : Bloccato il traforo del Monte Bianco. La polizia presidiava Versailles ma la protesta si è "spostata"

Gilet gialli - la protesta scende in strada anche in Portogallo : Gilet gialli, la protesta scende in strada anche in Portogallo I Gilet gialli scendono in strada anche in Portogallo. Le proteste sono iniziate alle 7 del mattino nelle principali città, ma le previsioni della vigilia sono state disattese: poche migliaia le persone in piazza nonostante le imponenti misure di sicurezza predisposte dalle forze dell’ordine. Centinaia di persone stanno manifestando in una Lisbonablindata: a piazza Marquès del ...

Gilet gialli - un morto a Perpignan : 9.55 Ancora un morto, il decimo, durante la protesta dei Gilet gialli in Francia. Un automobilista è rimasto ucciso in un incidente provocato dal blocco dei manifestanti a Perpignan nel sud-ovest del Paese. Oggi è il sesto sabato consecutivo di protesta. I manifestanti si sono dati appuntamenti sul web per nuove manifestazioni. Un raduno è fissato a Versailles. Già bloccato il Traforo del Monte Bianco, mentre per ora Parigi resta tranquilla.

Gilet gialli - chiuso Palazzo Versailles : 8.48 Palazzo di Versailles chiuso e commercianti del centro di Parigi in allerta per il sesto atto della protesta dei Gilet gialli, in Francia. Anche se gli organizzatori delle manifestazioni non sembrano riuscire più a portare in piazza i grandi numeri delle scorse settimane, le forze dell'ordine si preparano a fronteggiare possibili disordini. Manifestazioni sono state programmate per oggi anche a Lione, Tolosa, Orleans e in Bretagna.

Gileti gialli - chiuso Palazzo Versailles : 8.48 Palazzo di Versailles chiuso e commercianti del centro di Parigi in allerta per il sesto atto della protesta dei Gilet gialli, in Francia. Anche se gli organizzatori delle manifestazioni non sembrano riuscire più a portare in piazza i grandi numeri delle scorse settimane, le forze dell'ordine si preparano a fronteggiare possibili disordini. Manifestazioni sono state programmate per oggi anche a Lione, Tolosa, Orleans e in Bretagna.

Fronte Nazionale di Le Pen vuole nell'Europarlamento esponenti dei Gilet gialli - : Il segretario generale del Fronte Nazionale Nicolas Bay ha precisato che non si tratta dell'inizio della campagna elettorale tra i gilet gialli. Il Fronte Nazionale di Marine Le Pen è pronto ad ...

Gilet gialli - la protesta scende in strada anche in Portogallo : 3 fermi a Lisbona : I Gilet gialli scendono in strada anche in Portogallo. Le proteste sono iniziate alle 7 del mattino nelle principali città. Centinaia di persone stanno manifestando a Lisbona: a piazza Marquès del Pombal, molto vicino al centro, la polizia ha fermato tre dimostranti. A Porto, la seconda città del Paese, otto Gilet gialli sono stati identificati e una persona è stata arrestata. L'articolo Gilet gialli, la protesta scende in strada anche in ...

Anche in Portogallo manifestano i Gilet gialli : Stanno protestando contro il governo di sinistra cercando di bloccare strade e città, ma la partecipazione è molto scarsa

I Gilet gialli preparano l'Atto VI. La prefettura chiude Versailles : I gilet gialli si preparano a tornare in piazza questa sabato. E una parte del movimento pianifica l' atto VI : con appuntamento probabilmente a Versailles . La prefettura ha ordinato la chiusura ...