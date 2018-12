Gilet gialli a sorpresa in corteo a Montmartre

Gilet gialli - decimo automobilista vittima del blocchi in Francia : Parigi - Un automobilista è rimasto ucciso questa notte in un incidente stradale provocato da un blocco dei Gilet gialli a Perpignan nel sud-ovest. Si tratta della decima vittima dall'inizio della ...

Gilet gialli - la protesta scende in strada anche in Portogallo : Gilet gialli, la protesta scende in strada anche in Portogallo I Gilet gialli scendono in strada anche in Portogallo. Le proteste sono iniziate alle 7 del mattino nelle principali città, ma le previsioni della vigilia sono state disattese: poche migliaia le persone in piazza nonostante le imponenti misure di sicurezza predisposte dalle forze dell’ordine. Centinaia di persone stanno manifestando in una Lisbonablindata: a piazza Marquès del ...

Gilet gialli - un morto a Perpignan : 9.55 Ancora un morto, il decimo, durante la protesta dei Gilet gialli in Francia. Un automobilista è rimasto ucciso in un incidente provocato dal blocco dei manifestanti a Perpignan nel sud-ovest del Paese. Oggi è il sesto sabato consecutivo di protesta. I manifestanti si sono dati appuntamenti sul web per nuove manifestazioni. Un raduno è fissato a Versailles. Già bloccato il Traforo del Monte Bianco, mentre per ora Parigi resta tranquilla.

Gilet gialli - chiuso Palazzo Versailles : 8.48 Palazzo di Versailles chiuso e commercianti del centro di Parigi in allerta per il sesto atto della protesta dei Gilet gialli, in Francia. Anche se gli organizzatori delle manifestazioni non sembrano riuscire più a portare in piazza i grandi numeri delle scorse settimane, le forze dell'ordine si preparano a fronteggiare possibili disordini. Manifestazioni sono state programmate per oggi anche a Lione, Tolosa, Orleans e in Bretagna.

Fronte Nazionale di Le Pen vuole nell'Europarlamento esponenti dei Gilet gialli - : Il segretario generale del Fronte Nazionale Nicolas Bay ha precisato che non si tratta dell'inizio della campagna elettorale tra i gilet gialli. Il Fronte Nazionale di Marine Le Pen è pronto ad ...

Gilet gialli - la protesta scende in strada anche in Portogallo : 3 fermi a Lisbona : I Gilet gialli scendono in strada anche in Portogallo. Le proteste sono iniziate alle 7 del mattino nelle principali città. Centinaia di persone stanno manifestando a Lisbona: a piazza Marquès del Pombal, molto vicino al centro, la polizia ha fermato tre dimostranti. A Porto, la seconda città del Paese, otto Gilet gialli sono stati identificati e una persona è stata arrestata. L'articolo Gilet gialli, la protesta scende in strada anche in ...

Anche in Portogallo manifestano i Gilet gialli : Stanno protestando contro il governo di sinistra cercando di bloccare strade e città, ma la partecipazione è molto scarsa

I Gilet gialli preparano l'Atto VI. La prefettura chiude Versailles : I gilet gialli si preparano a tornare in piazza questa sabato. E una parte del movimento pianifica l' atto VI : con appuntamento probabilmente a Versailles . La prefettura ha ordinato la chiusura ...

Ok alla manovra "dei Gilet gialli" Il deficit di Macron schizza al 3 - 2% : La Francia ha adottato la sua finanziaria per il 2019, profondamente modificata dalle misure annunciate dal presidente Emmanuel Macron per venire incontro alle rivendicazioni dei gilet gialli. Nel testo, il deficit aumenta di "8,5 miliardi di euro... Segui su affaritaliani.it

Gilet gialli - morto manifestante travolto da camion : è la nona vittima - : L'uomo stava protestando su una rotatoria nei pressi di Agen. Il ministro dell'Interno Castaner lancia un nuovo appello a interrompere i blocchi di strade e autostrade: "Fermare tutto, ci sono stati ...

Jean-Marie Le Pen : "Di fronte ai Gilet gialli Macron non ha mostrato carisma" - VIDEO - - : In una intervista con Sputnik il fondatore di Front National, Jean-Marie Le Pen, ha parlato di Macron, dei gilet gialli e dei suoi dubbi circa l'efficacia della strategia di Marine Le Pen alle ...

Per uscire dall'assedio dei Gilet gialli - Macron si affida a Madame Jouanno : Anche se non sarà facile come dirlo in un bel discorsetto di 13 minuti a rete unificate, il 10 dicembre scorso, dopo quattro settimane di blocchi stradali sulle rotonde di tutta la Francia e tre sabati di Parigi a ferro e fuoco, alla fine il governo, i ministri economici, i grand commis della pubblica ammistrazione - insomma quella mitica "intendence" che vige dai tempi di Napoleone, come sappiamo dai libri di storia - s'incaricano di ...

Manovra - c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Brexit e Gilet gialli in aiuto all’Italia : Manovra, c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Accordo chiuso fra Italia e Unione europea sulla legge di Bilancio. Secondo il Mef si tratta di un “accordo tecnico” che sarà passato ora “al vaglio dei commissari”. Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato c’è prudenza da parte di Palazzo Chigi, dove si fa notare che la riservatezza è essenziale che si conservi anche nell’ultimo tratto del negoziato, tenuto conto che, al momento, ci sono state ...