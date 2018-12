Giacomo Gianniotti su Meredith e DeLuca in Grey’s Anatomy | “Nei nuovi episodi intimità e

optimaitalia

(Di sabato 22 dicembre 2018)La potenziale storia d'amore train Grey's15 ha colto tutti di sorpresa: il giovane specializzando è diventato improvvisamente uno dei papabili per il ruolo di nuovo compagno della storica protagonista del medical drama, in procinto di ripartire con la seconda parte di stagione.Quando il 17 gennaio Grey'stornerà in onda su ABC negli USA, saranno proprioed Ellen Pompeo i protagonisti della première invernale, dopo che lo specializzando si è dichiarato alla sua mentore per non perdere terreno nei confronti del rivale Link.La showrunner Krista Vernoff ha spiegato che ormai la rosa dei potenziali amori di Grey'sè limitata a loro due, dunque il nuovo compagno della Grey dopo Derek e il tentativo naufragato con Nathan Riggs sarà uno di loro.Intervistato da TvInsider nell'ambito di un progetto di beneficenza per ...