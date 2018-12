Gerry Scotti trionfa contro Sanremo Giovani | crollano Baudo e Rovazzi

Ascolti tv - niente da fare per Sanremo Giovani : Gerry Scotti affonda la coppia Baudo/Rovazzi : Chi vuol essere milionario? su Canale 5 è il programma più visto della serata, davanti all'ultima puntata di Sanremo Giovani

Ascolti tv venerdì 21 dicembre - il Milionario di Gerry Scotti batte Sanremo Giovani : Lo storico quiz show di Canale 5 ha vinto ieri contro la coppia Baudo-Rovazzi Con le feste ormai alle porte le reti si preparano a sfidarsi con la messa in onda di spettacoli, concerti e i tradizionali e immancabili film di Natale. Nell'attesa di immergerci nel clima delle feste, vediamo i dati Auditel relativi ai

L'Eredità - sul collo di Flavio Insinna il fiato di Gerry Scotti : clamoroso guizzo su Canale 5 : Sul collo di Flavio Insinna si fa sempre più sentire il fiato di Gerry Scotti . Si parla di share e del duello tra quiz pre-serali: L'Eredità su Rai 1 e The Wall su Canale 5. Dunque ecco le cifre ...

Concerto di Natale in Vaticano - lunedì in televisione su Canale 5 : conduce Gerry Scotti : Quest'anno il Concerto di Natale in Vaticano sarà trasmesso in tv da Canale 5 nella prima serata di lunedì 24 dicembre. A condurre l'evento, per la seconda volta consecutiva, sarà Gerry Scotti. Sul palco allestito nell'Aula Paolo VI si alterneranno numerosi artisti italiani ed internazionali, oltre ad un noto coro gospel statunitense e all'Orchestra universale sinfonica italiana. Oltre a offrire tanta buona musica, questa kermesse avrà anche una ...

"Rocco ce l'ha più lungo di Gerry". Imbarazzo in studio per Scotti : Chi vuole essere milionario è tornato in tv e Gerry Scotti è più carico che mai. Il "padre" di tutti i quiz è ormai 18 anni (con qualche pausa annessa) che appassiona i telespettatori. L'atmosfera, le domande, gli aiuti, il confronto, tutto questo contribuisce da sempre ad attaccare allo schermo gli italiani. Ma nel corso dell'ultima puntata, tra vecchi e nuovi campioni, una domanda ha fatto particolarmente "divertire". Non tanto il concorrente ...

Gerry Scotti ancora in prima serata dopo Chi vuol essere milionario : Gerry Scotti in prima serata con il Concerto di Natale in Vaticano Gerry Scotti sarà protagonista su Canale5 con il Concerto di Natale in Vaticano. La sera del 24 dicembre alle 21.25 sull’ammiraglia Mediaset andrà in onda il consueto concerto sul palco dell’aula Paolo VI. Confermato per il secondo anno consecutivo, Gerry Scotti condurrà l’evento facendo compagnia ai telespettatori anche la vigilia di Natale. Una stagione ...

Chi vuol essere milionario - il successo di Gerry Scotti? 'Merito suo - ma...' - bomba del signore di Mediaset : Da qualche anno, il sabato e la domenica dalle 11 alle 13, su Raidue, c'è un programma che si chiama Mezzogiorno in famiglia . È un intrattenimento allo stato puro e, un po' sulla scia del famoso ...

Gerry Scotti fa una confessione sul suo lavoro a The Wall : The Wall, Gerry Scotti fa una rivelazione sulla sua carriera: “Ho scoperto che…” Curiosa rivelazione di Gerry Scotti nella puntata di The Wall andata in onda ieri, sabato 15 dicembre 2018: il conduttore ha infatti svelato da quanto tempo lavora in tv… tempo espresso non in anni, bensì in secondi! Proprio così: una delle domande finali del divertente gioco del muro magico è stata “Per far passare un milione di ...

Chi Vuol Essere Milionario - la domanda osé di Gerry Scotti : La domanda sembra osé ma in realtà non lo è. Eppure i social si sono scatenati. Succede nella puntata di Chi Vuol Essere Milionario andata in onda ieri venerdì 14 dicembre. Gerry Scotti ha infatti posto questo quiz: “Il marito lo dava alla moglie, il Papa ce l’ha ma non lo usa, alle suore non serve e Rocco ce l’ha più lungo di Gerry”. Una domanda che ha fatto ghignare gli utenti di Twitter e imbarazzato lo studio ...

Chi vuol essere milionario - l'incubo Raffaella Carrà : il risveglio atroce di Gerry Scotti : Brutto risveglio per Gerry Scotti dopo che la seconda puntata di Chi vuol essere milionario ha dovuto cedere il passo negli ascolti tv a una trionfante Raffaella Carrà. Un Natale d'oro Zecchino su ...

L'Eredità - la brutale zampata di Flavio Insinna : un bruttissimo risveglio per Gerry Scotti : Una brutta serata per Gerry Scotti e The Wall . Già, perché il quiz pre-serale di Canale 5 segna un passo indietro in termini di share nel confronto diretto con L'Eredità di Flavio Insinna , che ...

Gerry Scotti ho lottato tanto per essere diventare quello che sono : Gerry Scotti è molto amato, e da sempre domina gli ascolti, al settimanale “Chi” che gli dedica la cover ha raccontato: “per arrivare così in alto ha “lottato tanto”. “Mio padre faceva l’operaio, ma questo mi ha aiutato a diventare quello che sono”, racconta. Gerry si racconta tra passato e futuro, ricorda di quando faceva radio e usciva “una sera con una ragazza e una sera con l’altra… poi sono ...