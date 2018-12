Genoa | Bessa | ' Prandelli ci sta trasmettendo la sua idea'

Serie A Genoa - Bessa suona la carica : «Il pubblico in casa ci darà la spinta» : GENOVA - " La vittoria manca da tempo. Sappiamo tutti come siano finite le ultime partite ". Daniel Bessa torna sul momento del suo Genoa , consapevole del bisogno dei tre punti. A Marassi, sabato, ...

Diretta/ Roma-Genoa - risultato live 2-2 - streaming video e tv : il VAR annulla il gol di Bessa! : Diretta Roma-Genoa, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

DIRETTA Genoa ENTELLA / Risultato live 1-1 - streaming Rai : Juric manda in campo Pandev e Bessa! - IlSussidiario.net : DIRETTA GENOA ENTELLA: info streaming video e tv del match, in programma oggi 6 dicembre 2018 per la Coppa Italia, 4turno.

Serie A Genoa - Sandro vicino al rientro. Differenziato per Bessa : GENOVA - Senza nove nazionali in giro per il mondo e con quattro ragazzi presi in prestito dalla Primavera, il tecnico del Genoa Ivan Juric ha guidato oggi un allenamento che ha visto le esercitazioni ...

DIRETTA/ Genoa Udinese (risultato live 1-0) streaming video e tv : Bessa a un passo dal raddoppio! : DIRETTA Genoa Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Marassi, valida per la decima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 15:40:00 GMT)

DIRETTA/ Genoa Udinese (risultato live 0-0) streaming video e tv : palo di Bessa! : DIRETTA Genoa Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Marassi, valida per la decima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 15:08:00 GMT)

Genoa - Bessa : 'Il gol alla Juve? Merito di Pecchia. Con l'Udinese gara a rischio' : Per Bessa un rivale in più lunga la strada che conduce alla titolarità ma anche un modo per sentirsi ancora più a suo agio nel mondo Genoa: "Siamo giocatori diversi - afferma l'ex Verona - Sandro ha ...

Genoa : Bessa da brividi - dedica il gol alla mamma che ha sconfitto un tumore : dedica il gol alla mamma guarita dal tumore Daniel Bessa, l’autore dell’1-1 del Genoa contro la Juventus. “Ieri era il giorno internazionale del cancro al seno, sei anni fa mia mamma l’ha sconfitto e oggi era qui – ha detto il giocatore rossoblù ai microfoni di Sky -. Dedico a lei la rete”. Quella di questa sera è stata la quarta rete in serie A del brasiliano naturalizzato italiano. “I bianconeri ...

Serie A - Juventus-Genoa : 1-1. Bessa replica a CR7. Highlights - gol e pagelle : Le pagelle di Juventus-Genoa Juventus: Szczesny 6, Cancelo 7, 5, Bonucci 5, Benata 5, Alex Sandro 5,5, Pjanic 5,5, Bentancur 6, Matuidi 6 dal 71' Dybala 5, Cuadtado 6 dal 58' Douglas Costa 5, Mandzukic 5,5 dall'81' Bernardeschi, s.v. Ronaldo 7. Genoa: Radu 5,5, Biraschi 6, Romero 6, Criscito 6,5 Pereira 5,5 dal 79' Gunter s.v. , Romulo 6, Sandro 6,5, Bessa 7,5 82' Hiljemark s.v., Lazovc 5,5, Piatek 6, Kouame 7 85' Pandev s.v. 45 + 5 FINALE Il ...

Juventus-Genoa 1-1 - le pagelle : Bonucci zavorrato - Pjanic al risparmio; Bessa è perfetto E il Napoli va a meno quattro : Al di là del pasticcio difensivo, quando stacchi la spina non sempre ti salva la super-panchina. Lezione utile per Allegri. Juric, ri-debutto da sogno

La Juve si ferma col Genoa dopo otto vittorie : Bessa agguanta Cristiano Ronaldo Ora Udinese-Napoli : live 0-2 : Bianconeri in vantaggio con una rete di rapina del portoghese (la 400ª nei 5 grandi campionati, record) e raggiunti al 67’ dopo una disattenzione

Juventus-Genoa - Bessa dedica il gol alla madre : «Ha vinto la sfida...» : Ai microfoni di Sky Sport, Daniel Bessa, protagonista del pareggio del Genoa, ha dedicato il gol a sua madre

Juventus-Genoa - le pagelle : Bonucci si perde Bessa - Mandzukic non brilla : Szczesny 5,5 - Spettatore fino a inizio ripresa, prima neutralizza un destro da fuori velenosissimo di Piatek, poi viene colpito e affondato dalla capocciata di Bessa. Forse poteva azzardare l'uscita. ...

La Juve si ferma col Genoa dopo otto vittorie : Bessa agguanta Cristiano Ronaldo Ora Udinese-Napoli : live 0-1 : Bianconeri in vantaggio con una rete di rapina del portoghese (la 400ª nei 5 grandi campionati, record) e raggiunti al 67’ dopo una disattenzione