GB, liberato cargo italiano sequestrato

Le forze speciali britanniche hannola nave italiana portacontainer Grande Tema,della Grimaldi Lines,sequestrata da 4 clandestini che si erano nascosti a bordo. Così la polizia di Essex. La nave era partita da Lagos,Nigeria.I 4 l'hanno bloccata per ore nell'Estuario del Tamigi. A bordo nella nave un equipaggio di 27 persone. "Abbiamo ora tratto in salvo la nave nell'Estuario del Tamigi -ha segnalato in una nota la polizia di Essex-quattro uomini sono stati arrestati in base all''Immigration Act'.(Di sabato 22 dicembre 2018)