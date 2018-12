Gb | liberato cargo italiano sequestrato da migranti

Londra - cargo italiano sequestrato da quattro clandestini : liberato con un blitz delle forze speciali britanniche : Le forze speciali britanniche hanno liberato con un blitz nella notte la nave cargo italiana Grande Tema della Grimaldi Lines, dopo che quattro migranti imbarcatisi clandestinamente a Lagos, in Nigeria, l’avevano dirottata verso le coste inglesi, minacciando l’equipaggio con spranghe di ferro. I media britannici rilevano che l’assalto degli Special Boat Services che si sono calati dagli elicotteri è avvenuto al largo del porto ...

