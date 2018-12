Gb | forze speciali liberano cargo italiano sequestrato da quattro clandestini

Strasburgo - l'attentatore Cherif Chekatt ucciso in un blitz delle forze speciali : «Era armato» : La caccia all'uomo a Strasburgo è durata 48 ore. Poi, a qualche centinaia di metri dal luogo in cui fece perdere le sue tracce dopo aver fatto strage al mercato di Natale, Cherif Chekatt ...

