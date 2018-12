Gb | 2 arresti per droni | riapre Gatwick

Droni su Gatwick - due arresti per il caos in aeroporto : Due persone sono state arrestate per i Droni su Gatwick , il secondo aeroporto londinese per grandezza e traffico. Lo ha reso noto la polizia. Economia Un drone manda in tilt il secondo aeroporto della Gran Bretagna, migliaia di passeggeri bloccati a Gatwick di ENRICO FRANCESCHINI

Nissan - nuove accuse per Ghosn che rimane agli arresti : Resta in carcere Carlos Ghosn , il Presidente dell'alleanza Nissan- Renault -Mitsubishi, colpito da un nuovo mandato d'arresto emesso dai pm giapponesi per abuso d'ufficio . Ghosn, in regime di ...

Verona - scoperto giro di "patenti facili" : 2 arresti e 22 denunce - : Un funzionario della Motorizzazione Civile di Verona e il titolare di una autoscuola sono stati fermati nell'ambito di un'operazione denominata "Tic Tac". Sarebbero state suggerite ai candidati, con ...

Verona - scoperto giro di “patenti facili” : 2 arresti e 22 denunce : Verona, scoperto giro di “patenti facili”: 2 arresti e 22 denunce Un funzionario della Motorizzazione Civile di Verona e il titolare di una autoscuola sono stati fermati nell’ambito di un’operazione denominata “Tic Tac”. Sarebbero state suggerite ai candidati, con gli scatti di una penna, le risposte da dare durante gli ...

Marocco - 4 arresti per l'omicidio delle turiste. «Sono fedeli dell'Isis - è terrorismo» : Svolta al giallo delle due turiste uccise in Marocco. Louisa Vesterager Jespersen, danese 24enne, e Maren Ueland, 28enne norvegese, sono state trovate morte due giorni fa in una zona isolata vicino a...

Marocco - 4 arresti per l'omicidio delle turiste. «Fedeli Isis - è terrorismo» : Svolta al giallo delle due turiste uccise in Marocco. Louisa Vesterager Jespersen, danese 24enne, e Maren Ueland, 28enne norvegese, sono state trovate morte due giorni fa in una zona isolata vicino a...

Marocco : altri tre arresti per omicidio turiste scandinave : ANSAmed, - COPENHAGEN, 20 DIC - Le autorità marocchine hanno arrestato altri tre sospettati per l'omicidio di due turiste scandinave nelle montagne dell'Atlante del Marocco. Un primo sospetto era ...

11 arresti per assenteismo in un comune foggiano - tra questi il capo del centro per l'impiego : È partita nel febbraio del 2018 dopo una segnalazione anonima l'indagine dei carabinieri che a Carpino (Fg) hanno arrestato undici persone, tra cui il responsabile dell'Ufficio Ragioneria del comune di Carpino (Fg) e il responsabile locale del centro per l'impiego, con l'accusa di assenteismo. Dopo la denuncia gli investigatori hanno nascosto telecamere agli ingressi del Municipio e vicino l'orologio marcatempo. ...

Imola : arresti domiciliari per la maestra 55enne che avrebbe insultato e picchiato i bimbi : Per 3 anni avrebbe ripetutamente offeso i suoi piccoli alunni, specialmente quelli di origine straniera, con insulti, soprusi fisici e verbali: per questo una maestra di scuola di infanzia di Imola è stata fermata con un provvedimento emanato dal Gip del tribunale di Bologna su richiesta della Procura. L'accusa è di lesioni personali aggravate e maltrattamento su minori di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Le umiliazioni erano messe in atto ...

Clan e pizzo - il Riesame conferma gli arresti per l'imprenditore Greco : Regge l'inchiesta sulla 'Stabia connection'. Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato gli arresti a carico dell'imprenditore Adolfo Greco, coinvolto in una inchiesta sul Clan D'Alessandro e su ...

Operazione 'Gotham' a Terni : 29 arresti per droga : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sardegna : 12 arresti per droga - armi e attentati : droga, armi, incendi, attentati, minacce: insomma, una vera e propria banda criminale - "in stile mafioso" hanno assicurato gli inquirenti ieri durante la conferenza stampa - smantellata a Sassari la scorsa mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia e dagli uomini della Guardia di Finanza, che hanno arrestato ben dodici persone. In carcere sono finiti Gianfranco Fattaccio, 33 anni, di Sassari, considerato a capo della banda, i ...

Estorsioni per favorire i casalesi : perquisizioni e arresti affiliati al clan di camorra : La D.I.A. (Direzione Investigativa Anti-Mafia) della Procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste, con il supporto e l’ausilio dei colleghi della Procura di Napoli, di Bologna, di Padova e di Milano, nonché degli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale di Trieste, ha dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere, su disposizione del G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del tribunale del ...

Bancarotta : arresti domiciliari per l'immobiliarista Statuto e il suo vice : I finanzieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale capitolino, nei confronti del noto immobiliarista Giuseppe Statuto, 51 anni, e del suo 'braccio destro' Massimo Negroni, 64 anni, ritenuti responsabili della Bancarotta fraudolenta della “Brera S.r.l.”. A fronte della crisi del comparto immobiliare, il gruppo Statuto – cui ...