sportfair

: Gattuso show sul Milan: 'Montolivo non mi piace! Higuain-Morata? Ecco cosa dico' - Sport_Fair : Gattuso show sul Milan: 'Montolivo non mi piace! Higuain-Morata? Ecco cosa dico' - giovastro73 : Ma perché a Sky show parlano di mercato alla fine delle partite? Grande Gattuso che lo rimarca. @PaoloCond intervenga Lei per piacere - SibirkaOfficial : I liked a @YouTube video -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Rino, allenatore del, ha detto la sua in merito alla sconfitta rossonera contro la Fiorentina e non solo “E’ un momento complicato, oggi eravamo in emergenza, la sconfitta brucia. Abbiamo perso un po’ di brillantezza e oggi abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna. Abbiamo subìto un tiro in porta e un gol. E’ un momento no, bisogna restare lucidi e non andare alla ricerca di colpevoli“. Lo dice Rinoai microfoni di Sky dopo la sconfitta subita dal suoa San Siro contro la Fiorentina. “Abbiamo difficoltà, non solo realizzative – aggiunge il tecnico rossonero -. L’unicaè lavorare per trovare le soluzioni”. (Spr/AdnKronos), il commento disul possibile addio diSpada/LaPresse“Suho già risposto, sono domande che vanno fatte alla società. Sta ...