Freccette | Mondiale 2019 | i risultati del 21 Dicembre Due eliminazioni eccellenti

(Di sabato 22 dicembre 2018) All’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) proseguono i Mondialidi, ieri si sono disputati otto incontri del secondo turno.Spiccano ledi due alte teste di serie. Il gallese Gerwyn Price è stato sconfitto per 3-2 dall’inglese Nathan Aspinall. Tutto sembrava portare ad una comoda vittoria del numero 6 del seeding, che avanti 2-0 ha subito la rimonta dell’avversario, che ha vinto i successivi tre set (ultimo tre leg a zero). L’altra uscita di scena di spicco è quella di Ian White, testa di serie numero undici. L’inglese è stato sconfitto anche lui per 3-2 dal sudafricano Devon Petersen al termine di una sfida pazzesca e che si è decisa solamente nell’ultimo set ai leg d spareggio.Rischia anche Benito van de Pas, che elimina solamente all’ultimo set il canadese Jim Long. Avanza al turno ...