Francia | protesta di 38mila gilet gialli | fermato leader del movimento Scontri a Parigi

Francia - nuova protesta dei gilet gialli : manifestazione a sorpresa a Montmartre. Bloccata la frontiera italo-francese : Centinaia di manifestanti con i gilet gialli sono comparsi a sorpresa nel quartiere di Montmartre, a Parigi, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei più turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche. Un corteo pacifico è diretto nel quartiere di Saint-Lazare e dei grandi magazzini. La polizia continua ad essere in allerta, vista anche la vicinanza dell’Eliseo, un obiettivo ...

La Francia protesta per la benzina e tace sull'islam : L a rivolta dei gilet gialli piace perché conferma lo stereotipo per cui i fieri e civili gallici sarebbero migliori di noi. Loro capaci di alzare la testa per far rispettare i loro diritti, mentre ...

La Francia tra legittima protesta e terrorismo vive un forte e difficile momento della storia : "Dopo l'attentato di Strasburgo sul mercatino di Natale e la fine della caccia al colpevole, ci si pone la domanda se sabato 15 dicembre i Gilets Jaunes procederanno all'atto quinto della protesta. ...

Ora anche Francia ha problema deficit : oltre il 3% - Di Maio protesta : La protesta dei gilet gialli , dalle problematiche di ordine pubblico rischia di provocare una nuova disputa politica fra Commissione Ue e governi nazionali. Le concessioni che il presidente Emmanuel Macron ha annunciato per lenire le proteste di piazza, infatti, "avranno conseguenze in termini di spesa [...

Gilet gialli - non solo Francia. La loro potrebbero diventare una protesta mondiale : Ancora una volta è la Francia a offrici la drammatica istantanea del mondo in cui viviamo. La rivoluzione francese è la madre dello Stato nazione moderno, quello democratico e laico, il ’68 francese la miccia che accese la rivolta studentesca e operaia contro il capitalismo post-bellico di stampo americano e i Gilet gialli potrebbero diventare il grido di protesta mondiale contro una globalizzazione che ha spaccato intere nazioni, ...

Francia : Ragazzi delle scuole trattati come ”criminali” dalla Polizia per aver protestato contro Macron : Francia: Ragazzi delle scuole trattati come ‘criminali’ dalla Polizia per aver protestato contro Macron come sappiamo in questi giorni la Francia vive un momento di protesta del caro benzina e non solo, Gli studenti in tutta Francia hanno organizzato delle proteste, ma in questa protesta i poliziotti hanno preso delle contro misure che hanno fatto scatenare un dibattito sui social al punto da chiedersi se siamo ancora in democrazia ...

Francia : I POMPIERI VOLTANO LE SPALLE A MACRON IN SEGNO DI PROTESTA | VIDEO : FRANCIA: I POMPIERI VOLTANO LE SPALLE A MACRON IN SEGNO DI PROTESTA | VIDEO Continuano le proteste in FRANCIA contro MACRON. Le manifestazioni dei Gilet Gialli stanno imperversando in tutta la nazione. Oggi un’altra vittima degli scontri fra Polizia e civili a Marsiglia. Il governo sta vagliando ogni strada per porre freno alle violenze che dilagano in tutto il Paese. Intanto MACRON, bersagliato da ogni parte propone lo stato ...

In Francia - più di 100 scuole superiori sono state occupate dagli studenti in protesta contro il presidente Macron : In Francia, più di 100 scuole superiori sono state occupate dagli studenti in protesta contro il presidente Emmanuel Macron. Nella giornata di lunedì, inoltre, ci sono stati scontri tra studenti e polizia in diverse città del paese. È una circostanza

Francia in Ginocchio : La protesta dei gilet gialli non si ferma. Caos e distruzione per le vie della Capitale… : Francia in Ginocchio: La protesta dei gilet gialli non si ferma. Terza mobilitazione contro il caro carburante. Lanciati lacrimogeni, fermati oltre 200 manifestanti. Incendiate diverse auto, a fuoco anche un palazzo E’ stata una Domenica infernale scontri, violenze e disordini a Parigi, dove i gilet gialli si sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in ...

Caro benzina - in Francia non si ferma la protesta dei gilet gialli. E il Governo pensa allo stato d'emergenza : Teleborsa, - Non accenna a diminuire la protesta dei gilet gialli in Francia , in rivolta contro l'aumento dei prezzi del carburante.. Il Governo di Parigi è sempre più preoccupato per l'escalation di ...

