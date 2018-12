Francia | nuova protesta dei gilet gialli | manifestazione a sorpresa nel quartiere di

Allerta Meteo : attenzione a piogge e temporali di oggi al Sud - domani migliora in tutta Italia. Mercoledì nuova perturbazione dalla Francia : 1/20 ...

Ue assediata dalle crisi : la Francia rischia di diventare la nuova Italia : DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BRUXELLES - Non poteva essere una fine d'anno più complicata per l'establishment comunitario. Improvvisamente, le crisi si moltiplicano, si accavallano, si influenzano a ...

Ue assediata dalle crisi : la Francia rischia di diventare la nuova Italia : All'uscita della Gran Bretagna dall'Unione e al braccio di ferro con Roma sul bilancio 2019, si è aggiunta la crisi politica a Parigi, e le scelte del presidente Emmanuel Macron di aumentare la spesa pubblica, mettendo in dubbio il percorso dei conti pubblici anche in Francia. Per il governo Conte sarà gioco facile usare la sponda francese per ammorbidire le richieste comunitarie...

Ventimiglia : nuova tragedia dell'immigrazione - giovane rimane folgorato sul tetto di un treno diretto in Francia : Un altro tentativo di passare il confine di Ventimiglia si è trasformato in tragedia. E' accaduto ieri sera poco prima della mezzanotte, nei pressi della stazione ferroviaria della città frontaliera. ...

Gilet gialli - ancora proteste in Francia : sabato nuova manifestazione : Otto ore di guerriglia urbana a Parigi e le devastazioni provocate alla 'avenue più bella del mondo' hanno dato grande notorietà ai Gilet gialli, ma hanno aumentato la confusione all'interno di un movimento nato sui social network e senza leader che domenica sugli Champs-Elysees è stato ...

Francia - 'gilet gialli' : il primo dicembre nuova protesta - Trump : manifestino anche per come Ue maltratta gli Usa : Dopo le violenze e i 101 arresti del corteo di sabato a Parigi, i "gilet gialli" hanno lanciato un appello per una grande manifestazione il primo dicembre sempre nella capitale francese. Su Facebook ...

Francia - sabato prossimo una nuova manifestazione dei gilet gialli - : Su Facebook è stato pubblicato l'evento "Capitolo 3, Macron si dimetta". Già 10mila persone hanno promesso di essere presenti per una nuova manifestazione sugli Champs Elysées

Caso Ghosn - La Francia è prudente ma vuole una nuova governance per la Renault : La Francia è intenzionata ad andare a fondo nella questione dell'arresto di Carlos Ghosn con l'obiettivo di avere maggiori informazioni sulle accuse di frode fiscale mosse dalla giustizia giapponese al numero uno della Renault e dell'Alleanza con la Nissan e la Mitsubishi. Al tempo stesso, però, Parigi chiede una governance temporanea per superare limpasse. Lo riferisce Bruno Le Maire, che nel ruolo di ministro dell'Economia è tra i ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : la Francia batte la Nuova Zelanda! L’Inghilterra supera il Canada : Nel fine settimana si sono disputati anche cinque Test Match di Rugby femminile spalmati su tre giorni: venerdì vittoria del Galles contro Hong Kong, ieri affermazioni della Spagna sul Sudafrica (che domenica prossima sarà avversario dell’Italia), e soprattutto della Francia sulla Nuova Zelanda, oggi importanti vittorie dell’Inghilterra contro il Canada e degli USA in Irlanda. GALLES-HONG KONG 65-0 Troppo grande il divario tra le ...

Francia e Germania vogliono modificare il bilancio dell'Ue. La nuova proposta creerebbe grossi problemi all'Italia : 18/11/2018 - 13:41 All'Eurogruppo di lunedì, i ministri dell'Economia di Francia e Germania presenteranno una proposta elaborata da Merkel e Macron per riformare la gestione del bilancio dei Paesi della zona euro. Tedeschi e francesi ritengono che sia ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : impresa Irlanda - Nuova Zelanda battuta! Sorridono Sudafrica e Francia : Va in archivio anche il terzo fine settimana della finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby: nei tre Match serali della giornata odierna certamnte il risultato a fare maggior rumore è quello che arriva da Dublino, con l’Irlanda che schianta la Nuova Zelanda per 16-9 e avvicina il primo posto del ranking mondiale, che comunque resta agli All Blacks. Nelle altre sfide successo esterno del Sudafrica, con gli Springboks che ...

Nuova Caledonia - vittoria del No nel referendum per l'indipendenza dalla Francia : 'L'umore dei cittadini di Noumea è abbastanza tranquillo', ha raccontato Catherine Ris, professore di economia dell'Università della Nuova Caledonia ad Al Jazeera. 'I partiti politici e i cittadini ...

La Nuova Caledonia decide se chiedere l’indipendenza dalla Francia : Nella collettività francese d'oltremare a est dell'Australia si vota con un referendum se staccarsi o meno dalla Francia: le cose da sapere

Clamoroso dalla Francia! I principali top player inviano una lettera all’ITF : boicottata la nuova Coppa Davis : Continuano le forti proteste contro il nuovo format della Coppa Davis: i principali top player avrebbero inviato una lettere all’ITF per dichiarare il loro rifiuto a partecipare alla competizione Il nuovo format della Coppa Davis continua a ricevere pareri negativi. I primi ad esporsi erano stati i giocatori della nazionale francese, poi è toccato a Roger Federer, ed infine ad Alexander Zverev. Tutti sulla stessa lunghezza ...