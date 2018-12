Francesco Boccia lancia HackItaly | la Rousseau del Pd

Francesco Boccia : ‘Risorse sulla scuola - subito web tax’ : Qui di seguito riportiamo un comunicato stampa da parte dell’onorevole Francesco Boccia, per gentile concessione della dottoressa Ermanna Sarullo. Il documento verte su varie tematiche, quali Manovra, risorse sulla scuola e l’argomento della web tax. Non mancano polemiche su Lega e Movimento 5 Stelle riguardanti le scelte politiche attuali. Altro argomento toccato è l’eventualità (forse ancora utopica) di far pagare le imposte ...

Francesco Boccia a PoliticaPresse : intervista al deputato Pd domani alle 11.30 : Torna l'appuntamento con il forum politico di LaPresse in redazione insieme al direttore Vittorio Oreggia e alla giornalista Nadia Pietrafitta

Francesco Boccia distrugge Rousseau - ma non chiude ai 5S : “Il vero avversario è Salvini” : Un pulsante rosso e una piattaforma on line. Il primo per distruggere qualcosa che c'è ma non funziona (spoiler: tranquilli, non verrà azionato, almeno per ora), la seconda per provare a costruire qualcosa di nuovo. I due strumenti simbolici scelti per la presentazione della sua candidatura spiegano molto della corsa a ostacoli di Francesco Boccia al congresso del Partito democratico. La sua strada verso le primarie, infatti, ...

Congresso Pd - Francesco Boccia : “Raccolta firme via mail di Ascani e Giachetti non è regolare” : "Giachetti e Ascani fanno raccolta firme via mail? Non è regolare". Lo denuncia è partita da un altro candidato in corsa per le primarie del Pd Franceasco Boccia. "Io sono andato a raccogliere le firme fisicamente in ogni angolo d'Italia. La candidatura di Giachetti mi sembra una cosa che arriva così all'ultimo momento".Continua a leggere

Francesco Boccia : "Pd dialoghi con M5s. Esprimono valori vicini ai nostri" : "Io voglio dialogare con il Movimento 5 stelle. È la forza politica che esprime valori più vicini ai nostri". A pronunciare queste parole è Francesco Boccia, candidato alla segreteria del Partito Democratico. "Dobbiamo fare l'alleanza con qualcuno e l'alleanza naturale è col M5s", ha continuato, parlando di eventuali alleanze future.Boccia, in un'intervista a Rado Cusano, non guarda solo ai 5 Stelle: "È ...

Francesco Boccia a Scampia : "Il mio Pd vivrà sempre" : "Dal mercato di Scampia il messaggio al Pd arriva forte e chiaro: restate accanto a noi e ci saremo. Vogliamo lavoro ci dicono, non sussidi e criticano il reddito di cittadinanza. Servono aiuti per la scuola per evitare la dispersione scolastica e noi la scuola la mettiamo tra le priorità! Altro che Flat tax: libri, mense e trasporti, un conto scuola per la Vita di ogni bambino e studente perché questi genitori li aiutiamo se le ...

Francesco Boccia (PD) : diamo alla scuola i soldi della flat tax : Tutte le risorse della legge di Bilancio recuperate facendo fare altri debiti agli italiani, invece di metterle su una flat tax pasticciata, concentriamole tutte sulla scuola. Investiamo sui nostri ragazzi, sugli insegnanti e sul personale scolastico; apriamo un conto per la vita che accompagni ogni ragazzo dal primo giorno di scuola primaria fino alla maturità. Con scuole aperte tutto il giorno e in tutta Italia. Un conto sempre aperto che ...

Francesco Boccia nei mercati rionali di Torino : "Non serve la flat tax. Abbassiamo il costo fiscale dell'occupazione" : Sta facendo il giro dei mercati rionali in tutta Italia tra elettori ed ex elettori delusi del PD, per capire come mai si sono allontanati del partito. Francesco Boccia, deputato Pd e candidato alla segreteria del partito ha visitato i mercati di rionali di Torino. Carta e penna in mano, ha spiegato come funziona il costo del lavoro a chi si fermava a chiacchierare con lui: "La flat tax è inutile. Abbassiamo il costo fiscale ...