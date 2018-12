Fox Life Grey’s Sky | 115 | un canale dedicato al medical drama più famoso

Grey's anatomy - su Foxlife + 1 un temporary channel dedicato alla serie tv : Durante le feste natalizie, i ripassi di serie tv sono tra le attività preferite. Tra questi ripassi ci sarà anche la possibilità di compiere una vera e propria maratona lunga quasi un mese. Una delle poche serie tv che può permettere tutto ciò è Grey's anatomy che, dal 2005, ha sfornato la cifra di ben 317 episodi (in aumento).Per questo, Foxlife +1 (canale 115 di Sky) proporrà, dal 22 dicembre 2018 al 19 gennaio 2019, Foxlife Grey's, un ...

Grey’s Anatomy : la maratona XXL su Fox Life Grey’s - con canale dedicato : Grey’s Anatomy si trasforma in un canale Tv. Fox Life raddoppia l’impegno dedicando un canale al medical drama di Shonda Rhimes. Fox Life Grey’s permetterà così a tutti gli appassionati di Meredith ed Ellen Pompeo di rivedere le avventure e le disavventure dei chirurghi più amati del mondo. La maratona prevede la messa in onda delle prime dodici stagioni di Grey’s Anatomy, con un debutto fissato per il 22 ...

Primo lunedì senza Grey’s Anatomy - ma per le feste di Natale arriva un intero canale FoxLife dedicato alla serie : Anche quest'anno nel periodo delle feste nasce un canale interamente dedicato a Grey's Anatomy, il canale 115 di Sky, attivo dal 22 dicembre al 19 gennaio. La serie è attualmente in pausa sia negli Stati Uniti, dove il finale di metà stagione è andato in onda a metà novembre, sia in Italia, dove lo stesso episodio è stato trasmesso a dicembre. La seconda parte della quindicesima stagione debutterà su ABC il 17 gennaio e a febbraio in Italia, ...

Butterfly - drama su una bimba trans in onda su FoxLife : ‘Non sono più Max - chiamatemi Maxine’ : Un pomeriggio come un altro in una casa come un’altra in Inghilterra. Susie e suo figlio Jack di 4 anni sono accoccolati sul divano a guardare un film Disney. Ad un certo punto Jack si gira verso sua madre e le dice “Mamma, Dio ha fatto un errore: io avrei dovuto essere una ragazza”. Come racconta il Mirror, la donna era terrorizzata, sapeva che suo figlio amava le cose tipicamente da bambina, come il film che stavano vedendo insieme: la ...

Butterfly - il bambino che vuole diventare bambina su FoxLife (Sky - 114) : > Un bambino che vuole diventare bambina. Una bambina che fin da piccola si sente intrappolata in un corpo maschile. Creato e firmato dal premio BAFTA (Oscar britannici) Tony M...

Butterfly - la storia di una bambina transgender al centro della miniserie di FoxLife : Una bambina rinchiusa in un corpo di un bambino, un bambino che vorrebbe da essere sempre una bambina.Un tema delicato e attuale è al centro di Butterfly miniserie inglese in tre episodi in onda in un'unica serata lunedì 17 dicembre su FoxLife, che racconta la storia di un bambino che si sente una bambina e del modo in cui la famiglia riesce ad affrontare questa situazione.prosegui la letturaButterfly, la storia di una bambina transgender al ...

'Butterfly' - domani su FoxLife il bambino che vuole cambiare sesso : Un bambino che vuole diventare bambina. Una bambina che fin da piccola si sente intrappolata in un corpo maschile. Creato e firmato dal premio Bafta, Oscar britannici, Tony Marchant, Butterfly nei ...

Il contadino cerca moglie (FoxLife) nella fase calda con le ultime due puntate : La quarta stagione de Il contadino cerca moglie, il dating showprodotto da Fremantle per Fox Networks Group Italy, è giunta alla sua fase più calda e romantica. Mercoledì 12 dicembre alle 21.00 andrà in onda la penultima puntata, e l’amore continuerà a illuminare la prima serata di FoxLife (canale 114 di Sky). I 5 single...

Finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 15 in Italia su FoxLife - anticipazioni e recensione ultimo episodio dell’anno : L'ultimo appuntamento dell'anno con la serie di Shonda Rhimes coincide con la messa in onda del Finale di metà stagione di Grey's Anatomy 15 in Italia, trasmesso come sempre in anteprima assoluta per il nostro Paese dal canale 114 di Sky. Lunedì 10 dicembre su FoxLife va in onda l'ultimo episodio della prima parte della quindicesima stagione del medical drama di ABC, che nella seconda parte in onda nel 2019 arriverà a tagliare il traguardo ...

In Grey’s Anatomy 15 su FoxLife il 3 dicembre una scoperta shock prima del finale invernale : anticipazioni e recensione : La programmazione di Grey's Anatomy 15 su FoxLife continua con il penultimo episodio prima del finale di stagione: lunedì 3 dicembre, a partire dalle 21.00 sul canale 114 di Sky, va in onda l'ottavo capitolo dal titolo Qualcuno ha una mappa?, in cui lo spettatore sarà più vole sorpreso da drammatici colpi di scena. Dal sesto episodio della stagione fino all'ottavo che ha segnato il finale invernale di Grey's Anatomy 15, il medical drama di ...

Grey’s Anatomy 15 su FoxLife con l’episodio tributo a Derek e gli altri morti : anticipazioni e recensione : Con l'episodio di lunedì 26 novembre, il sesto di questa stagione che si concluderà a dicembre anche in Italia col finale invernale, Grey's Anatomy 15 su FoxLife va in onda col tributo ai tanti personaggi scomparsi nel lungo corso della serie. Fiori nati sulla mia tomba è il titolo di Grey's Anatomy 15x06, diretto da Nicole Rubio: un episodio pensato per essere trasmesso negli USA durante la Commemorazione dei Defunti e come omaggio ai volti ...

In Grey’s Anatomy 15 su FoxLife del 19 e 26 novembre ritorni e ricordi : anticipazioni trame e promo : Mentre non si hanno notizie certe riguardo la messa in onda della quattordicesima stagione in chiaro su La7, la programmazione di Grey's Anatomy 15 su FoxLife prosegue ogni lunedì con un episodio a settimana in prima visione in anteprima esclusiva per l'Italia. Il canale 114 di Sky trasmette in prima serata lunedì 19 novembre il quinto episodio della stagione attualmente in corso dal titolo Angelo Custode, diretto dall'attrice Chandra Wilson ...

Outlander 4 su FoxLife : Claire e Jamie nel Nuovo Mondo : Anticipazioni Outlander 4: ieri sera la prima puntata su FoxLife Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Outlander 4, la serie tv britannico-statunitense tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. La quarta stagione, tratta da “Tamburi d’autunno”, è composta da 13 episodi. La serie racconta le avventure di Claire Randall, un’infermiera della seconda guerra mondiale che viene catapultata indietro nel tempo nella Scozia ...

Outlander - la quarta stagione in prima tv da stasera su FoxLife : “Hai fiducia in me?”, “Con tutta la mia vita”. Queste battute di Jamie (Sam Heughan) e Claire (Caitriona Balfe) annunciano la quarta stagione di una delle più belle storie d’amore mai raccontate, Outlander (5 nomination aiGolden Globe) che torna in Italia in prima visione assoluta su FoxLife da venerdì 9 novembre alle 21:00. L...