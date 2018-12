Fortnite | a Lucca un punto vendita Space One riduce le vendite di ricariche digitali per

eurogamer

: Fortnite: a Lucca un punto vendita Space One riduce le vendite di ricariche digitali #Fortnite - Eurogamer_it : Fortnite: a Lucca un punto vendita Space One riduce le vendite di ricariche digitali #Fortnite - AnnaritaS : Fortnite, negozio di Lucca riduce la vendita di ricariche digitali per non contribuire alla ludopatia minorile - mauropsycho : Un po' fortino come articolo, perlomeno riguardo all'uso di certi termini, ma è innegabile che ci siano molti (geni… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) La ludopatia, specie se minorile, è davvero una brutta piaga, combattuta nei centri specializzati a suon psicologi e psichiatri esperti.Ebbene, come possiamo vedere sulla loro pagina Facebook, unOne sito aha pensato bene di ridurre ladellecon l'intento di non contribuire alla diffusione di questa piaga, e di dare un chiaro messaggio di sensibilizzazione ai giocatori e genitori in primis.I gestori del negozio dichiarano infatti di assistere sempre più spesso, specie nell'ultimo periodo caratterizzato dall'ascesa di, a fenomeni che destano preoccupazione e che nulla hanno a che fare con lo spirito per cui il negozio è stato aperto:Read more…