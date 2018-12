Formolo - il debole per Valentino Rossi e l’augurio a Marquez : “da piccolo guardavo le gare con papà e…” : Davide Formolo, la passione per la MotoGp e l’augurio a Marc Marquez: il post social del ciclista italiano Ciclismo e Motociclismo sono due sport che in qualche modo si assomigliano molto: i campioni guidano una due ruote, a differenza però che una è motorizzata e l’altra invece va a tutta velocità grazie alla spinta delle gambe degli atleti. Capita spesso che i campioni di questi due sport si incontrino, per scambiarsi ...