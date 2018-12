Food Waste | le cinque regole antispreco

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) Un vademecum inmosse per prevenire lo spreco alimentare, tra un pranzo di Natale e un cenone di Capodanno. A firmarlo il promotore del movimento e della campagna Spreco Zero, Andrea Segrè. Primo: check in. Ovvero fare la spesa passando in rassegna frigorifero, dispensa e cantina, per chi c’è l’ha, tenendo contro del numero dei commensali. Secondo: chek-out. Evitare le sirene del marketing: il 3×2, gli sconti e il sottocosto non servono se ci si mette in viaggio per le feste. Terzo: weight&watchers. Pesare gli alimenti e tenere contro degli invitati prima di cucinare quantità che si adattano meglio a una caserma. Quarto: day after sharing. Recuperare tutto ciò che rimane di pranzi e cene della festa per creare un superpasto del giorno dopo, da condividere con gli altri. Quinto: #zero#sprecozero. Differenziare nei bidoni o nei sacchi dedicati della spazzatura ...