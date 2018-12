Fisco | stop cartelle a Natale | congelati 255mila atti

Fisco - cartelle congelate dal 23 dicembre al 6 gennaio. Stop a 255mila atti : Niente cartelle durante le festività natalizie. L’attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 per evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell’anno. Nelle due settimane di sospensione era previsto l’invio di quasi 268mila atti che resteranno invece congelati, ad eccezione di quelli inderogabili (meno di 13mila) che dovranno essere ...

