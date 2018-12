Fiorentina | Pioli | Champions? Pensiamo a migliorare Chiesa | questi sono i tuoi

Milan-Fiorentina - Pioli : 'Partita che conta tantissimo. Simeone? Ha ammesso di aver sbagliato' : Dopo il successo contro l'Empoli, la Fiorentina si prepara ad affrontare il Milan a San Siro. Gara importante per i viola, che puntano a recuperare terreno sulle posizioni valide per l'Europa. Queste ...

Fiorentina - Pioli : "Nessuna rivincita - ma è la nostra occasione" : Vittoria ritrovata, serenità in aumento, squadra sostanzialmente al completo. Dopo mesi di buriana a Firenze torna un pallido sole. Tocca ai viola dare continuità migliorando una classifica ancora ...

Fiorentina - Pioli commenta lo sfogo di Eysseric e svela un retroscena su Mirallas : Al fischio finale di Fiorentina-Empoli, l’allenatore dei viola Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara. Tra i temi trattati c’è la prestazione di Mirallas, sostituito sotto sua richiesta: “Ha giocato bene, giusto sottolineare le sue prestazioni. Può fare l’attaccante esterno o la seconda punta, calcia bene con tutti e due i piedi, è un ragazzo serio e duttile. Può darci una mano ...

Fiorentina - Simeone e quel dito ai tifosi. Pioli s'arrabbia - lui si scusa : "Ho sbagliato" : Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina. Getty La fine di un incubo. L'esultanza del Cholito è quella di chi si è liberato di un macigno enorme. L'incornata che tradisce Provedel rilancia la ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Momento delicato - i tifosi ci aiuteranno» : FIRENZE - "La Fiorentina ha tifosi molto passionali. Quando hai molta passione per la tua squadra pretendi il massimo e ti auguri che le cose vadano sempre nel modo migliore" . Il tecnico della ...

Fiorentina - Pioli : "Astori - l'indagine sulla morte un'ulteriore sofferenza per tutti" : Una ferita ancora aperta e sanguinante quella della morte di Davide Astori, per la quale si parla ora di omicidio colposo: la Procura di Firenze sta indagando sul professor Giorgio Galanti e su ...

Fiorentina - Pioli : “Non c’è continuità - peccato per la reazione tardiva” : Al termine dei pirotecnico pareggio di Reggio Emilia tra Sassuolo e Fiorentina, il tecnico dei viola Stefano Pioli ha commentato la gara: “Questo pareggio dimostra la nostra voglia di lottare, di non mollare. Abbiamo messo in campo un grande carattere ed è un risultato parzialmente positivo per come si era sviluppato l’incontro. Per la grande gioventù che abbiamo questi sono segnali importanti, su cui costruire prestazioni migliori. ...

Fiorentina - Pioli : 'Chiesa in dubbio - servono stimoli maggiori. Felice del sostegno della società' : Sette giornate senza vittoria, con due sconfitte e cinque pareggi. Contro il Sassuolo domani, nell'anticipo dell'ora di pranzo, la Fiorentina proverà ad invertire la tendenza negativa. Stefano Pioli ...

Serie A Fiorentina - Pioli : 'Chiesa in dubbio. Sassuolo? Partita difficile' : FIRENZE - 'Quella di domani sarà una Partita difficile: è una buona squadra. Dovremo tutti dare qualcosa in più in questo momento, io per primo. Lottiamo per l'Europa, che è il nostro obiettivi. La ...

Sassuolo-Fiorentina - probabili formazioni : Pioli perde Vitor Hugo : SASSUOLO FIORENTINA probabili formazioni – Il Sassuolo per dare continuità alla vittoria in Coppa Italia, la Fiorentina per riprende il cammino dopo il secco 0-3 casalingo subito contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Sono questi i temi principali del match del Mapei Stadium che aprirà domenica alle 12.30 la domenica calcistica. -> Leggi anche Coppa Italia, […] L'articolo Sassuolo-Fiorentina, probabili formazioni: Pioli perde ...

Fiorentina - il presidente Della Valle ribadisce : “fiducia in Pioli” : Fiorentina, per adesso sembra essere scongiurata l’ipotesi di esonero di mister Pioli, le prossime gare saranno comunque importanti in tal senso La Fiorentina conferma Pioli sulla propria panchina e lo fa con una nota apparsa sul sito ufficiale del club. In occasione Della visita del presidente Andrea Della Valle alla squadra, la Fiorentina ha diffuso un comunicato nel quale fa sapere d’essere al fianco del tecnico Pioli, ...