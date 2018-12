Fiorentina | Chiesa | ' Vittoria meritata | non molliamo mai'

Serie A : al Napoli basta Albiol contro la Spal - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Vittoria preziosa per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Napoli-Spal 1-0 - In vista delle prossime sfide ravvicinate, mercoledì 26 a San Siro con l'Inter e poi sabato 29 ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Viola settimi|Napoli -Spal 1-0 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan-Fiorentina - le pagelle : Higuain e Castillejo inesistenti - Chiesa è decisivo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Un primo tempo da spettatore. Non può nulla sul gol di Chiesa. ABATE 6.5 Torna nel suo vecchio ruolo e tiene sotto controllo Mirallas. ZAPATA 6 Quando c'è da spazzare un ...

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa segna - il Diavolo scende al 5° posto : Il Milan gioca, nonostante l'emergenza in tutti i reparti del campo, ma alla fine a vincere è la Fiorentina che passa a San Siro con una perla di Chiesa nel secondo tempo. Primo tempo di marca ...

Milan-Fiorentina 0-1 : Chiesa segna contro il Diavolo in crisi E i viola sono settimi : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Fiorentina in vantaggio con Chiesa - Samp di nuovo avanti [VIDEO] : La Serie A scende in campo per la diciassettesima giornata in un pomeriggio che si avvicina a quello di qualche anno fa, con addirittura sei partite in contemporanea. Diverse le sfide interessanti, su tutte Milan-Fiorentina: rossoneri e viola si giocano punti importanti per l’Europa con ambizioni di diverso LIVEllo che però possono mutare in base all’evoluzione del campionato. Stesso discorso per Sassuolo-Torino, due club che ...

Milan-Fiorentina 0-1 La Diretta Chiesa lascia di sasso San Siro : Milan e Fiorentina si affrontano questo pomeriggio a San Siro in una partita valida per la 17a giornata di Serie A. I rossoneri, 27 punti in classifica, sono reduci da due 0-0 consecutivi, nei quali ...

Fiorentina - Mirallas : “Spero di restare a lungo. Chiesa? Grande professionista” : “Lo dico sin da quando sono arrivato: spero che il mio futuro sia qui“. A segno nelle ultime due giornate e finalmente decisivo, Kevin Mirallas vuole conquistarsi la conferma da parte della Fiorentina. L’attaccante belga è in prestito con diritto di riscatto dall’Everton “e spero che la società sia contenta di me e si possa arrivare a un contratto. Sto bene al momento e spero di giocare molti anni qui“. ...

Mirallas - messaggio alla Fiorentina : 'Voglio restare qui a lungo. Chiesa gran professionista - Raul il mio modello' : ... arrivato alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto a fine stagione, ai microfoni di Sky Sport: " Ora sto bene e spero di restare a lungo qui alla Fiorentina ". Poche parole,...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Con il Milan per vincere» : FIRENZE - "La vittoria con l' Empoli ci aiuta, venivamo da tre mesi non facili, tanti pareggi e senza vittorie" . Federico Chiesa , a margine di un evento organizzato da Save the Children, ha fatto il ...

Fiorentina - Pioli : 'Chiesa in dubbio - servono stimoli maggiori. Felice del sostegno della società' : Sette giornate senza vittoria, con due sconfitte e cinque pareggi. Contro il Sassuolo domani, nell'anticipo dell'ora di pranzo, la Fiorentina proverà ad invertire la tendenza negativa. Stefano Pioli ...

Serie A Fiorentina - Pioli : 'Chiesa in dubbio. Sassuolo? Partita difficile' : FIRENZE - 'Quella di domani sarà una Partita difficile: è una buona squadra. Dovremo tutti dare qualcosa in più in questo momento, io per primo. Lottiamo per l'Europa, che è il nostro obiettivi. La ...

Fiorentina - problemi per Chiesa : potrebbe saltare la gara col Sassuolo : Fiorentina, Federico Chiesa potrebbe saltare la gara contro il Sassuolo a causa di un problema all’inguine accusato ieri Fiorentina, un piccolo problema fisico potrebbe estromettere Federico Chiesa dalla gara contro il Sassuolo. Il calciatore viola è stato convocato da Pioli, ma potrebbe partire dalla panchina a causa di un risentimento all’inguine accusato dopo la rifinitura con i compagni. Il dubbio verrà sciolto da Pioli ...

Fiorentina : allarme Chiesa : ANSA, - FIRENZE, 8 DIC - La Fiorentina rischia di non avere a disposizione Federico Chiesa per la trasferta di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ad annunciarlo Stefano Pioli. "Il ragazzo si è ...