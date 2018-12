Finale Mondiale per club 2018 oggi tv | Real Madrid-Al Ain | programma | orario e come

Real Madrid-Al Ain - Finale Mondiale per club 2018 : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Mancano poche ore alla Finale del Mondiale per club 2018, che vedrà confrontarsi ad Abu Dhabi il Real Madrid e l’Al Ain, l’uno in qualità di squadra favorita, l’altro come formazione sorpresa, in grado di eliminare ai calci di rigore il River Plate. Quella che il Real sta per affrontare è la quarta Finale in cinque anni, con le precedenti tre tutte vinte. All’Al Ain spetta il difficilissimo compito di entrare nella ...

Calcio - Mondiale per Club 2018 : il Real Madrid vola in Finale - la tripletta di Bale stende il Kashima : Il Real Madrid si è qualificato alla finale del Mondiale per Club 2018, i Campioni in carica hanno sconfitto il Kashima per 3-1 e sabato affronteranno l’Al-Ain nell’atteso atto conclusivo che si disputerà ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). I Campioni d’Europa potranno così difendere il titolo contro i padroni di casa che ieri avevano compiuto un’impresa battendo il River Plate nell’altra semifinale. Pazzesca ...

