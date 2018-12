Fifa 19 Global Series | i qualificazioni al torneo su licenza di febbraio

Fifa 19 Global Series : calendario tornei di qualificazione : EA Sports ha annunciato il calendario della seconda parte di stagione delle Global Series di Fifa 19 che si concluderanno la prossima estate con la Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19! Con la FUT Champions Cup di novembre alle nostre spalle e la stagiona natalizia che si avvicina, è arrivato il momento di […] L'articolo Fifa 19 Global Series: calendario tornei di qualificazione proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 PGL Cup Bucarest LQE : nuovo torneo delle Global Series nel fine settimana! : Dopo la FUT Champions Cup, Bucarest ospiterà un'altra tappa delle Global Series: nella capitale rumena si terrà dall'8 al 9 dicembre la PGL Fifa 19 Cup, primo LQE – Licensed Qualifier Event (evento di qualifica su licenza) di questa stagione. I 32 giocatori qualificati, 16 su Playstation e 16 su Xbox, si affronteranno durante questa

Fifa 19 Global Series : Qualifiche FUT Champions CUP di gennaio. Segui i risultati! : Si svolgerà fra sabato 24 e domenica 25 novembre il torneo di qualifica online alla FUT Champion CUP di gennaio tappa del percorso di qualificazione che porterà alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19 ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato quest anno il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT Champions

Fifa 19 Global Series : oggi il primo round di qualifica al torneo su licenza di gennaio : Si svolgerà fra sabato 17 e domenica 18 novembre il primo di qualifica online al torneo su licenza di gennaio, altra tappa delle Fifa Global Series, il percorso di qualificazione che porterà alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19 ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato quest anno il meccanismo di qualificazione

Fifa 19 Global Series : oggi il primo round di qualifica alla FUT Champions CUP di gennaio : Si svolgerà fra sabato 17 e domenica 18 novembre il primo di qualifica online alla FUT Champion CUP di gennaio, terza tappa del percorso di qualificazione che porterà alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19 ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato quest anno il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT

Fifa 19 Global Series : tornano anche questo fine settimana le qualifiche FUT Champions CUP di dicembre : Si svolgerà fra sabato 10 e domenica 11 novembre il secondo torneo di qualifica online alla FUT Champion CUP di dicembre tappa del percorso di qualificazione che porterà alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19 ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato quest anno il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT

Fifa 19 Global Series : oggi le qualifiche alla FUT Champions CUP di dicembre : Si stanno svolgendo in queste ore le qualifiche online alla seconda FUT Champion CUP di Fifa 19, quella che si svolgerà a dicembre, tappa del percorso di qualificazione ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT Champions Weekend League solo come passaggio preliminare per l'accesso a queste

Fifa 19 Global Series : oggi le qualifiche alla FUT Champions CUP di novembre : Si stanno svolgendo in queste ore le qualifiche online alla seconda FUT Champion CUP di Fifa 19, quella che si svolgerà a dicembre, tappa del percorso di qualificazione ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT Champions Weekend League solo come passaggio preliminare per l'accesso a queste

Fifa 19 Global Series : Fabio Denuzzo e Cosimo Guarnieri qualificati alla prima FUT Champions CUP! : Si sono svolte in queste ore le partite del secondo giorno di qualificazione alla prima FUT Champion CUP di Fifa 19! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT Champions Weekend League solo come passaggio preliminare per l'accesso a queste qualificazione e non direttamente all'evento dal vivo che