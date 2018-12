Festa in città | una ricca domenica natalizia

Musica - arte - giochi - spettacoli : con Arezzo città del Natale si accende la Festa : Tanti gli appuntamenti del weekend a partire dalla Musica. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Arezzo Intour e Woodworm Arezzo Showcase sabato 22 dicembre, Paletti e Andrea Appino sono ...

Roma Videoclip - a Cinecittà una Festa tra musica e cinema : Quando il mondo del cinema incontra quello della musica è pura magia. A premiare questo portentoso connubio artistico, ogni anno, è 'Roma Videoclip', kermesse ideata e diretta da Francesca Piggianelli ...

Francia - continuano le maniFestazioni. Ambasciata cinese esorta i cittadini ad uscire di meno : L'8 dicembre a Parigi è stato organizzato un nuovo turno di manifestazioni contro la politica del governo. Il giorno precedente l'Ambasciata di Cina in Francia ha diffuso un comunicato per ricordare ai cittadini cinesi presenti in loco di prestare maggiore attenzione alla sicurezza e ...

Festa di Roma 2019 : nella città universale arriva il Capodanno ispirato alla Luna : Per un giorno intero il cuore della città Eterna, un'area pedonalizzata, si trasformerà in un paesaggio da sogno con spettacoli, performance, istallazioni, musica, proiezioni e molto altro ispirati ...

"Le Città in Festa " Natale 2018" : 37 giorni di intrattenimento e musica e oltre 300 eventi unici in tutto il territorio : Animazioni, musica e spettacoli In Piazza Ferretto e nelle vie del centro di Mestre animazione, concerti, spettacoli itineranti, banda, sfilate nelle giornate di sabato 1 e 2 dicembre, 7, 8 e 9 ...

"Comuni in Festa" - sabato 1 dicembre Sansepolcro protagonista a FICO Eataly World La Città di Piero a Bologna - ospite del parco del cibo più ... : Vi sono inoltre aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla lettura e ai servizi. Sansepolcro sarà presente con uno stand personale dove presenterà le sue tradizioni e le sue bellezze. "Nello spazio " ...

Fassino - contro la maniFestazione No Tav : “Vi state mettendo contro tutta la città” : Fassino dichiara di essere contrario alla manifestazione No Tav che si terrà l 8 Dicembre e avverte: “avrete tutta la città contro” Durante la manifestazione sarà presente il vicesindaco Guido Montanari con la fascia tricolore, cosa che ha fatto infuriare l’opposizione. “state prendendo a schiaffi la città”, ha detto ancora Carretto Nel Consiglio comunale di ieri è arrivata la conferma: il vicesindaco Guido ...

CUNEO/ Scrittori in città : da 20 anni un successo la maniFestazione all'insegna della cultura : Si chiude lunedì 19 novembre, la XX edizione di Scrittorincittà. Oltre 200 appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini con Scrittori, giornalisti, critici, artisti e protagonisti della letteratura, ...

Frosinone - Parco Matusa : due giorni di Festa per la città : Nel corso delle due giornate, si sono susseguite iniziative all'insegna della natura, dell'arte, della musica, dello sport e del divertimento per grandi e piccoli. Presenti, nelle due giornate di ...

Appendino : no simboli della città alla maniFestazione No Tav : «La maggioranza del consiglio comunale della città - ha detto - esprime una posizione politica che condivido ed è anche contenuta nelle linee programmatiche di questa amministrazione. Non ritengo, ...

Tav - Appendino dice no a sinboli della città a maniFestazione 8/12 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Una città vestita a Festa. La ruota panoramica - il planetario e le prime visite a Babbo Natale : Approfondimenti 'Finalmente un luogo per parlare di scienza'. Lorenzo Sestini inaugura il planetario 17 novembre 2018 città del Natale. planetario, Ice World e parate Disney: una mappa per scoprire tutte le attrazioni 17 novembre 2018 planetario al ...

A Cuneo il vento porta a Scrittorincittà : Festa per i vent'anni e i primi ospiti : Più di 200 appuntamenti , di cui oltre 120 destinati a scuole, bambini e ragazzi, con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti , letteratura, arte, sport, scienza, musica, , ...

A Cuneo il vento porta a Scrittorincittà : Festa per i vent'anni e i primi grandi ospiti : Più di 200 appuntamenti , di cui oltre 120 destinati a scuole, bambini e ragazzi, con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti , letteratura, arte, sport, scienza, musica, , ...