Fed | Trump vuole licenziare Powell in risposta al suo rialzo dei tassi

Powell non scontenta solo Trump Effetto Fed per Agnelli-Del Vecchio : Il mercato teme una combinazione di bassa crescita e tassi più elevati, che potrebbe pesare in particolare sui conti di chi è più esposto al mercato americano Segui su affaritaliani.it

La Fed vs Trump si trasforma in un Fed vs Mercati : Quello che avrebbe dovuto essere un incontro della Fed, si è trasformato in un importante evento, data la recente volatilità dei Mercati e le continue critiche del presidente Trump alla politica ...

La Fed snobba Trump e alza i tassi - Wall Street piange : La società dei trasporti è considerata da sempre come un termometro fedele dell'andamento dell'economia reale Usa. Crescono gli acquisti sulle obbligazioni. Il rendimento del decennale governativo, ...

Fed - Powell si smarca da Trump e alza i tassi : "La politica non gioca alcun ruolo nelle nostre decisioni" : La politica "non gioca alcun ruolo" nelle decisioni monetarie dalla Fed. A dirlo è il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e le sue parole suonano come un messaggio forte e chiaro al ...

Fed riduce a due le strette 2019 e risponde a Trump : 'politica fuori dalle nostre decisioni' : ... che da mesi continua a fare pressing governatore della Fed, Jerome Powell, affinché metta la parola fine all'aumento del costo del denaro, a suo dire responsabile di un rallentamento dell'economia. ...

La Fed non cede a Trump e alza i tassi. Prudenza sulle strette nel 2019 : Nonostante i segnali di rallentamento, l'economia continua a espandersi al ritmo maggiore da 10 anni: «Il 2018 - ha detto Powell - è stato l'anno migliore dalla crisi finanziaria esplosa nel 2008». ...

La Fed non cede a Trump e alza i tassi. Prudenza sulle strette nel 2019 : La Federal Reserve ha alzato i tassi a breve di 25 punti base, al 2,25-2,50 per cento. La decisione era attesa dai mercati. Ma era tutt'altro che scontata per le pressioni degli ultimi giorni arrivate dalla Casa Bianca. Donald Trump in più occasioni ha invitato la banca centrale americana e il suo presidente Jerome Powell a «non fare un altro errore», ad “ascoltare il mercato» e a «non guardare solo ai numeri»...

La Fed non cede a Trump : alza i tassi per la quarta volta e preannuncia due strette nel 2019 : La Fed alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo del denaro sale fra il 2,25% e il 2,50%. "Le informazioni ricevute dall'ultima riunione di novembre indicano che il mercato del lavoro ha continuato a rafforzarsi e che la crescita economica prosegue sostenuta. Le spese della famiglie sono aumentate" afferma la Fed nel comunicato diffuso al termine della riunione.La Fed stima che "ulteriori graduali aumenti dei tassi di interesse ...

La Fed non cede a Trump e alza i tassi per la quarta volta. Previste due strette - non più 3 - nel 2019 : Un'economia che corre quasi al massimo della sua capacità non ha bisogno più di stimoli, è il ragionamento dei policymakers della Fed. Dall'altro lato, però, l'inflazione core continua la sua lenta ...

La Fed non cede a Trump e alza i tassi per la quarta volta. Previste due strette (non più 3) nel 2019 : La Federal Reserve ha alzato i tassi a breve di 25 punti base, al 2,25-2,50 per cento. La decisione era attesa dai mercati. Ma era tutt'altro che scontata per le pressioni degli ultimi giorni arrivate dalla Casa Bianca. Donald Trump in più occasioni ha invitato la banca centrale americana e il suo presidente Jerome Powell a “non fare un altro errore” ad “ascoltare il mercato” e a “non guardare solo ai ...

La Fed non cede a Trump : alza i tassi per la quarta volta e preannuncia due strette nel 2019 : La Federal Reserve ha alzato i tassi a breve di 25 punti base, al 2,25-2,50 per cento. La decisione era attesa dai mercati. Ma era tutt'altro che scontata per le pressioni degli ultimi giorni arrivate dalla Casa Bianca. Donald Trump in più occasioni ha invitato la banca centrale americana e il suo presidente Jerome Powell a “non fare un altro errore” ad “ascoltare il mercato” e a “non guardare solo ai ...

La Fed sfida Trump : verso aumento dei tassi di interesse in USA : ... considerata anche la crescita che continua a registrare l'economia statunitense, +3,5% annuo,. Un'eventualità, quella del congelamento, che potrebbe portare problemi alla Fed, costretta a garantire ...

Il malconcio Trump se la prende con quei 'pazzi della Fed' : Milano. Donald Trump stavolta ce l'ha messa tutta per fermare la mano dei banchieri della Fed, compreso quella del "traditore" al presidente Jerome Powell che si ostina a disobbedire all'invito del ...

Il malconcio Trump se la prende con quei “pazzi della Fed” : Milano. Donald Trump stavolta ce l’ha messa tutta per fermare la mano dei banchieri della Fed, compreso quella del “traditore” al presidente Jerome Powell che si ostina a disobbedire all’invito del presidente a non operare un altro rialzo dei tassi, il terzo di fila, che potrebbe trasformare il Nata