Fca migliora le vendite in Brasile | Jeep Compass tra i modelli più apprezzati

Blastingnews

: L'#Honeywell #CK75 migliora il servizio clienti di #FCA: - MultimacSrl : L'#Honeywell #CK75 migliora il servizio clienti di #FCA: -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Il mercato brasiliano dell'auto si sta rivelando positivo per Fca in questo 2018 e anche i dati di novembre appaiono positivi. In generale, ledi automobili insono cresciute del 13 %, superando le 230.000 unità. In termini assoluti si tratta, quindi, di un mercato più importante di quello italiano, fermo a novembre a 146.000 immatricolazioni circa. Fca ha perso la sua leadership in, ma questo non le impedisce di sfoggiare numeri positivi. Il marchio Fiat ha fatto registrare un incremento del +15,2% a 16.405 unità.a novembre è cresciuta del +10,7% a 8.872 vetture, mentre tra i veicoli commerciali leggeri Fiat Lcv è calata di un -0,8% che non desta preoccupazioni, con 10.459 veicoli immatricolati. Tra i cinquepiù venduti del gruppo Fca, in questo 2018 spicca la nuova, prodotta in loco.I 5Fca più venduti in...