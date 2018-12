Farmaci | Ue estende indicazioni per anticancro al seno ribociclib

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018) La Commissione europea ha approvato un’estensione di indicazione per, un inibitore selettivo delle chinasi ciclina-dipendenti 4-6 (Cdk 4/6), che in aggiunta alla terapia ormonale nelle donne con tumore alavanzato Hr+/Her2- ha dimostrato di migliorare i risultati ottenuti con la sola terapia ormonale e di prolungare la sopravvivenza e rallentare la progressione della malattia. Il farmaco è ora approvato anche in combinazione con una terapia endocrina e un agonista dell’ormone di rilascio dell’ormone luteinizzante (Lhrh o Luteinising hormone-release hormone agonist) nelle donne in pre e peri-menopausa con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico Hr+/Her2-. “La cosa in più che ha questo farmaco rispetto ad altri è uno studio ad hoc sulle donne giovani in combinazione con un farmaco che blocca le mestruazioni associato a un terapia ...