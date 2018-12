F1 – Hamilton al top | che figuraccia Vettel e Raikkonen | la classifica dei piloti più

#Hamilton e l'attrazione fatale della #MotoGp - Top Speed : Non mi vedo invece Hamilton 5 volte campione del Mondo provare a vincere il Mondiale MotoGp Avrebbe più da perderci che da guadagnarci. Ma nessuno può impedirgli di divertirsi

#Hamilton non lascia nulla al resto del mondo - Top Speed : Lewis Hamilton partirà in pole anche nell'ultimo Gp della stagione a Abu Dhabi. È l'undicesima della sua stagione, una in più del resto del mondo. Lewis Hamilton non vuole lasciare neppure le briciole agli avversari. Ha voluto anche l'ultima pole e se l'è portata a casa, battendo Bottas e le due Ferrari rimaste in seconda fila. La voleva ...

F1 - suggestione Lewis Hamilton : in Ferrari nel 2021? Tra sogno e utopia : Quando si è a fine stagione e i giochi sono fatti si tende a fantasticare anche se a volte la linea di demarcazione tra immaginazione e realtà non è così netta. Di che cosa vogliamo parlarvi? Di una suggestione, di un sogno o, forse, di mera utopia: Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021. L’idea è stata lanciata da Autosprint e l’ipotesi del britannico in Rosso si fonda su diverse basi che non sono solo attinenti agli aspetti ...

F1 - Lewis Hamilton sull’addio di Alonso : “Pensava di poter controllare il mercato nel 2014 e non ha avuto chance di essere in un top team” : Lewis Hamilton, campione del mondo di Formula Uno 2018, al quinto titolo iridato in carriera, in questi ultimi giorni spazia su tutti gli argomenti: dai paragoni con i mostri sacri del passato alla valutazione suoi suoi avversari, Sebastian Vettel in testa. In quest’ultimo caso il britannico ha detto la propria, intervistato da motorsport.com, anche su un pilota che nel corso della sua storia è stato suo acerrimo rivale ai tempi della ...

