Ex Ilva | a Taranto il segretario di Stato vaticano Parolin | Necessario tenere

Ilva - Emiliano : “Nessuno parla più di Taranto. Avevamo scommesso sul nuovo governo e invece ci ha abbandonato” : “Nessuno parla più di Taranto, nessuno parla più della qualità dell’aria di Taranto, nessuno parla più della salute dei bambini. C’è un silenzio assordante. Ecco perché il fatto che il portavoce dell’Unicef abbia accettato il nostro invito a concludere qui, in questa città, le celebrazioni per la giornata Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è una cosa importantissima. Siamo rimasti in pochi a parlare di Taranto e di Ilva ...

Ex Ilva - Unicef ‘adotta’ i bimbi di Taranto : “Simbolo dei diritti violati dell’infanzia. Patto trasversale per non lasciarli soli” : Trascinata dalla necessità di risolvere il problema dell’occupazione e superare la crisi che stava prosciugando le casse del gruppo, la politica ha dimenticato i bambini dei quartieri Tamburi, Paolo VI e via così, fino all’altro capo della città. “Ma ora che il lavoro lo abbiamo sistemato, tocca a loro. Il caso Taranto non è chiuso”, denuncia l’Unicef che ha scelto il capoluogo jonico per chiudere le celebrazioni ...

Taranto - si è chiusa un’era : smontata la scritta Ilva. L’impianto ora è ArcelorMittal : Era lì dalla fine degli anni Ottanta, quando l’Italsider tornò ad essere Ilva. Dal 2012 è finita ovunque, simbolo di quell’indagine che ha travolto la famiglia Riva e scoperchiato l’inquinamento su Taranto. Dal 7 novembre, non c’è più. Perché da quando la procura di Taranto decise di scoperchiare quell’Ambiente svenduto, come i magistrati ribattezzarono l’indagine, l’Ilva è andata sempre più a picco fino ...

Tessuto industriale a Taranto tra accordo Ilva e Aerospazio : Le conseguenze sull'economia tarantina, il rispetto degli accordi nell'acquisto della più grande azienda siderurgica europea da parte di ArcelorMittal, l'impatto socio economico di tutto ciò, al centro dell'incontro che ...

Ilva : a Taranto assemblea operai in Cig : ANSA, - Taranto, 05 NOV - Terza assemblea questa mattina davanti alla portineria D dell'Ilva, organizzata dalla Flmu Cub, a cui hanno partecipato lavoratori dichiarati in esubero, rimasti con l'Ilva ...

Ilva di Taranto - parte la gestione Arcelor Mittal. I sindacati all'attacco : "Inizia malissimo" : Messaggio di Matthieu Jehl, amministratore delegato di Arcelor Mittal Italia: "Vogliamo essere all'avanguardia nell'innovazione tecnologica che permetterà una produzione sostenibile e responsabile da un punto di vista ambientale"

Taranto - ArcelorMittal ha preso il controllo dell’Ilva : «Al via il nuovo polo industriale» : A seguito della chiusura della transazione, si legge in una nota della società, ArcelorMittal ha ora assunto il pieno controllo direzionale del più importante stabilimento italiano che si occupa prevalentemente della produzione e trasformazione dell’acciaio

Taranto - ArcelorMittal : concluso l'acquisto dell'Ilva Sindacati : "Questa gestione parte malissimo" : "Il caposaldo dei nostriimpegni di investimento è rappresentato dal programma diinvestimenti ambientali, che ammontano a 1,15 miliardi di euro", ribadisce Aditya Mittal, presidente del Gruppo. Il segretario generale della Uilm, Palombella: "Partiti malissimo"

Ilva Taranto - 2600 operai liquidati via web : dubbi sui criteri per le scelte : La nuova società Am Investco, del gruppo Arcelor Mittal, ha comunicato chi è dentro e chi è fuori dal nuovo gruppo annunciando per 260 operai la messa in cassa integrazione a zero ore. dubbi e critiche da parte degli esclusi e dei sindacati sui criteri usati per selezionare gli operai che potranno rimanere.Continua a leggere

Ilva di Taranto - sequestrata area trasformata in disacarica : 5 milioni di tonnellate di rifiuti tossici : Decreto di sequestro preventivo per l'area di oltre 500mila metri quadri al confine dello stabilimento siderurgico. Sono 9 gli indagati per i reati commessi fino 2012