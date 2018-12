Eiaculazione precoce | andrologi | ecco il mix di erbe che migliora “la qualità della vita

Eiaculazione precoce - 5 cose da fare se il tuo lui ne soffre : È un vero e proprio disturbo, l’ Eiaculazione precoce . Un disturbo che merita una diagnosi, e una terapia fatta di piccoli accorgimenti, di dialogo, di sensibilità. Gli uomini che ne soffrono tendono a chiudersi in se stessi, possono diventare sfuggenti, nervosi: ma come si può aiutare il proprio partner ad affrontare tutto questo? Come può, la coppia, superare il problema e tornare ad avere una vita sessuale felice? Ecco cinque semplici ...

Una terapia efficace per l’Eiaculazione precoce : disponibile anche in Italia un nuovo farmaco spray : l’eiaculazione precoce è una condizione che interessa tra il 20% e il 30% della popolazione maschile in Italia. Per gestirla è disponibile anche in Italia un nuovo farmaco, la prima formulazione spray a base di due anestetici locali, lidocaina e prilocaina, approvata per questo specifico problema. Un tema al centro anche del 91° Congresso nazionale della Società Italiana di Urologia – SIU, in corso a Riccione, dove si è svolto oggi il simposio ...