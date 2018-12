Effetto sorpresa | i regali ci fanno bene

vanityfair

(Di sabato 22 dicembre 2018) L’etimologia del termineNelle lingue europeeCarrambataCoup de théâtreDeus ex machinaIl wow factorUn regalo: sono pochi i concetti che ci provocano più piacere di questo. È scritto quasi nel nostro dna, fin da quando, da bambini, aspettavamo trepidanti la mezzanotte o la mattina del giorno di Natale.Perché regalo è sinonimo di, spesso seguita da una buona dose di gioia. Le neuroscienze allungherebbero la serie di sinonimi, aggiungendo novità, dopamina e, in senso lato,ssere.Per capire questa catena di relazioni abbiamo parlato con il professor Alessandro Vercelli, direttore del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi dell’Università di Torino. Il punto di partenza è una definizione minima della. Si tratta «dell’emozione che origina dal disallineamento tra ciò che ci si aspetta e ciò che accade». Non sempre isono inattesi: verissimo. Ma in ...