quattroruote

: Ecobonus - Il prezzo massimo sale a 61 mila euro - #Ecobonus #prezzo #massimo - zazoomnews : Ecobonus - Il prezzo massimo sale a 61 mila euro - #Ecobonus #prezzo #massimo - daimon_way : Ecobonus - Il prezzo massimo sale a 61 mila euro - -

(Di sabato 22 dicembre 2018)a 50più Iva, cioè a 61, la soglia al di sotto della quale gli acquirenti di auto con emissioni di anidride carbonica fino a 70 g/km potranno ottenere l'incentivo annunciato dal governo. la novità dellultimora sullecotassa e sullcontenuta nel maxiemendamento bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato che il Senato si appresta a votare con il voto di fiducia. Un ritocco, dicono fonti parlamentari, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle.Bollo dimezzato per le ultraventennali. Ma il testo contiene un altro paio di novità interessanti per gli automobilisti. La prima riguarda il bollo per le auto dinteresse storico e collezionistico. A quattro anni dalla sciagurata decisione dellallora governo Renzi di far pagare la tassa automobilistica alle auto ultraventennali, contenuta nella legge di bilancio per il 2015, il parlamento stabilisce finalmente un ...