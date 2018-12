È morto il geofisico Enzo Boschi | il papà dell' Ingv Prima condannato e poi assolto per

huffingtonpost

(Di sabato 22 dicembre 2018) E'il, a lungo alla guida'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (). Lo si apprende da ricercatori'istituto, cheha diretto per 12 anni, fino al 2011. In precedenzaera stato a capo'Istituto Nazionale di Geofisica, dal quale è nato l'. I funerali sono previsti il 24 dicembre a Bologna. Avrebbe compiuto 77 anni in febbraio.Nato ad Arezzo nel 1942,si è laureato in Fisica all'Università di Bologna e ha preseguito gli studi in Gran Bretagna, Francia e Usa. Professore ordinario di sismologia all'università di Bologna, socio'Accademia nazionale dei Lincei dal 1982, nel 2006 è stato insignito del riconoscimento di Cavaliere di gran croce''Ordine al meritoa Repubblica italiana.A seguito del terremoto'Aquila, con molti altri componentia ...