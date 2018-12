Due arresti per i voli dei droni su Gatwick | la matrice sarebbe ambientalista

Botti : sequestrati 429.715 pezzi in Due attività commerciali a Napoli - tre arresti : I finanzieri del gruppo pronto impiego di Napoli, nel corso di due distinti interventi, hanno individuato due attività commerciali che proponevano la vendita materiale pirotecnico illegale, sottoponendo a sequestro 429.715 pezzi tra cui oltre 3.200 manufatti artigianali del tipo petardo, non convenzionali, volgarmente denominati “cobra, cipolle e trac” e con caratteristiche di vere e proprie bombe. Per sfuggire ai controlli delle ...

Droni su Gatwick - Due arresti per il caos in aeroporto : Due persone sono state arrestate per i Droni su Gatwick , il secondo aeroporto londinese per grandezza e traffico. Lo ha reso noto la polizia. Economia Un drone manda in tilt il secondo aeroporto della Gran Bretagna, migliaia di passeggeri bloccati a Gatwick di ENRICO FRANCESCHINI

Roma - schiavizzano anziano : Due arresti : 10.06 Avevano schiavizzato un 73enne,costringendolo a chiedere l'elemosina di fronte a una farmacia e a consegnare loro la sua pensione. I due aguzzini, una coppia Romana di 61 e 64 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri di Acilia, frazione della Capitale. Gli arrestati, che un tempo erano amici e vicini dell'anziano, lo ricattavano minacciando il fantomatico intervento di un giudice che gli avrebbe fatto perdere la sua casa se non avesse ...

Gestione illegale delle pompe funebri - Due arresti a Messina : Avrebbero continuato a gestire la società di pompe funebri nonostante ne fossero stati estromessi nel 2006 dall'autorità giudiziaria. E' l'accusa contestata ai fratelli Giuseppe e Rocco Stracuzzi, di ...

Sequestro Silvia Romano - centinaia di arresti in Due villaggi : Continuano le operazioni di ricerca per trovare la cooperante italiana, Silvia Costanza Romano, rapita nel villaggio di Chakama il 20 novembre scorso da un gruppo armato. Le forze di sicurezza keniane hanno arrestato almeno un centinaio di persone nel corso di alcune retate nei villaggi di Chira e Bilisa, a nord di Malindi.La polizia ha inoltre convocato i capi anziani dei villaggi nella speranza di avere informazioni utili. Gli abitanti della ...

Strasburgo : Due arresti con l'accusa di fornitura di armi al terrorista - : Due persone sono state poste in custodia per trasferimento illegale di armi al terrorista Sherif Shekat che ha aperto il fuoco al mercatino di Natale a Strasburgo l'11 settembre. Lo riferisce l'...

Rubano in un negozio di Carate Brianza e strattonano la proprietaria : Due arresti : Due uomini sono stati arrestati per rapina impropria domenica dai carabinieri di Carate Brianza al termine di una breve indagine. Hanno rubato il registratore di cassa in un negozio di abbigliamento. ...

Milano : polizia locale sequestra 400 chili di hashish - Due arresti : Milano, 17 dic. (AdnKronos) - La polizia locale ha arrestato a Milano, giovedì scorso, due donne per spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato circa 400 chili di hashish. I dettagli dell’operazione saranno illustrati oggi in una conferenza stampa che si terrà alle ore 13 al comando di piazza

Sequestrati 23 chili di droga - Due arresti nel Napoletano : Ventuno chilogrammi di marijuana e due di hascisc sono stati Sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di un controllo eseguito a bordo di una autovettura nelle vicinanze del mercato dei fiori a ...

Si spogliano e “fanno sesso” sulla piramide di Cheope. Due arresti : “Hanno aiutato la coppia” : Sono entrambi egiziani: l'uomo, un organizzatore di escursioni con i cammelli, ha sostenuto di aver ricevuto in cambio 4.000 sterline egiziane (poco meno di 200 euro), mentre la donna ha detto di aver conosciuto online il fotografo, autore dell'impresa, che le ha chiesto aiuto.Continua a leggere

Casa di riposo lager - Due arresti : tra gli indagati dipendente napoletano : Lasciati per giorni con le piaghe da decubito, sedati per tenerli calmi, oppure abbandonati a se stessi anche se incapaci di deambulare, nutriti male e poco, lavati ancora meno. Erano trattati così ...

Catanzaro - si scagliano contro poliziotti durante controllo - Due arresti : Catanzaro Rifiutano di fornire i documenti di identità a due agenti di una pattuglia della Squadra volante che li avevano avvicinati per un controllo e si scagliano con calci e pugni contro i ...