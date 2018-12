Droni su Gatwick | arrestate due persone Riprendono i voli nell’aeroporto londinese

Londra - mistero Droni sull'aeroporto di Gatwick : scalo riaperto | Due persone arrestate : Giallo sui droni, decine di migliaia di persone bloccate - Continua quindi il mistero dei droni sullo scalo alle porte della capitale britannica. Tra mercoledì e giovedì decine di migliaia di persone ...

Due persone sono state arrestate per aver utilizzato i Droni che hanno causato la chiusura dell’aeroporto di Gatwick : Venerdì 21 dicembre due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate con l’accusa di aver utilizzato i droni che hanno causato la chiusura dell’aeroporto di Gatwick, vicino a Londra. Lo ha reso noto la polizia del Sussex, specificando

Nuovi Droni sull'aeroporto di Gatwick a Londra - apertura a singhiozzo. Ipotesi di un eco-warrior : Il mistero dei droni sull'aeroporto londinese di Gatwick continua. Lo scalo è di nuovo stato chiuso intorno alle 18 di venerdì a causa di sospetti dispositivi in volo sulla pista. Era stato riaperto in mattinata, dopo 36 ore di stop ai voli tra mercoledì e giovedì per una cinquantina di avvistamenti di droni, a causa dei quali decine di migliaia di persone erano rimaste bloccate nei terminal.La caccia ai responsabili ...

Droni a Gatwick - nuovo avvistamento : voli di nuovo sospesi e poi riavviati. Ipotesi protesta ambientalista : È stata un’altra giornata di caos a Gatwick: il secondo aeroporto di Londra è stato chiuso nel pomeriggio e poi di nuovo riaperto in serata. Una “sospensione temporanea” dei voli, causata dall’ennesimo avvistamento di un drone che polizia ed esercito non riescono a fermare o distruggere. A neanche dodici ore dalla riapertura, lo scalo è di nuovo stato chiuso infatti intorno alle 18 di venerdì a causa di sospetti ...