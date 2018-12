Droni su Gatwick | arrestate due persone per il caos in aeroporto

Droni su Gatwick - due arresti per il caos in aeroporto : Due persone sono state arrestate per i Droni su Gatwick , il secondo aeroporto londinese per grandezza e traffico. Lo ha reso noto la polizia. Economia Un drone manda in tilt il secondo aeroporto della Gran Bretagna, migliaia di passeggeri bloccati a Gatwick di ENRICO FRANCESCHINI

Londra - giallo sui Droni all'aeroporto di Gatwick : voli nuovamente sospesi : Poche ore dopo la ripresa della regolare circolazione degli aerei i voli sono stati nuovamente sospesi all'aeroporto di Gatwick a Londra per la presenza di droni.Continua a leggere

Nuovi Droni sull'aeroporto di Gatwick a Londra - apertura a singhiozzo. Ipotesi di un eco-warrior : Il mistero dei droni sull'aeroporto londinese di Gatwick continua. Lo scalo è di nuovo stato chiuso intorno alle 18 di venerdì a causa di sospetti dispositivi in volo sulla pista. Era stato riaperto in mattinata, dopo 36 ore di stop ai voli tra mercoledì e giovedì per una cinquantina di avvistamenti di droni, a causa dei quali decine di migliaia di persone erano rimaste bloccate nei terminal.La caccia ai responsabili ...

Droni a Gatwick - voli a singhiozzo : da martedì 120.000 passeggeri a terra : Sono ripresi i voli all'aeroporto londinese di Gatwick, dopo che un nuovo avvistamento di un drone aveva provocato una breve chiusura dello scalo nel tardo pomeriggio. Un portavoce...

Droni a Gatwick - nuovo avvistamento : voli di nuovo sospesi e poi riavviati. Ipotesi protesta ambientalista : È stata un’altra giornata di caos a Gatwick: il secondo aeroporto di Londra è stato chiuso nel pomeriggio e poi di nuovo riaperto in serata. Una “sospensione temporanea” dei voli, causata dall’ennesimo avvistamento di un drone che polizia ed esercito non riescono a fermare o distruggere. A neanche dodici ore dalla riapertura, lo scalo è di nuovo stato chiuso infatti intorno alle 18 di venerdì a causa di sospetti ...

I Droni sopra il cielo di Gatwick e i falchi di Wellington : Il cielo sopra Gatwick è molto più vasto e meno controllabile di quello racchiuso sotto le volte del Crystal Palace. Però quando nel 1851 chiusero le vetrate del padiglione di Hyde Park, costruito per l’Esposizione universale, ed era così bello e avveniristico che dentro ci avevano lasciato senza to

Droni a Gatwick - voli di nuovo sospesi : da martedì 120.000 passeggeri a terra : Non c'è pace per i viaggiatori a Gatwick. L'aeroporto londinese è nuovamente chiuso per un ulteriore «sospetto avvistamento di un drone». Lo scalo da stamani ha...

Droni su Gatwick - nuovo avvistamento : voli ancora sospesi | : Lo scalo londinese era stato riaperto dopo la chiusura di circa 36 ore per la presenza di Droni nella zona di atterraggio. Anche oggi tra l'altro, nonostante la riapertura, erano già previste comunque ...

Riapre scalo Gatwick dopo allarme Droni : 12.05 Chiuso mercoledì per "allarme droni", è tornato pienamente operativo lo scalo londinese di Gatwick. L'aeroporto, su cui confluiscono i voli low cost per la capitale britannica, è stato chiuso dopo l'avvistamento di due droni,tuttora non identificati. Un atto deliberato, secondo i responsabili dello scalo, per danneggiarne l'attività in un periodo molto intenso, vista la concomitanza con le feste e le vacanze. Tra le piste, quella di ...

“Invasione di Droni” : l’aeroporto di Gatwick riapre parzialmente : Dopo lo stop provocato dalle incursioni di droni, che hanno paralizzato il traffico aereo per oltre 24 ore, l’aeroporto di Gatwick riapre parzialmente. Lo scalo londinese da stamane lavora per “introdurre un numero limitato di voli“. Da mercoledì sera sono stati cancellati oltre 600 voli, con disagi per 120mila passeggeri. I responsabili non sono ancora stati individuati. L'articolo “Invasione di droni”: ...

Droni su Gatwick - aeroporto parzialmente riaperto ma restano disagi - : Lo scalo londinese è stato chiuso mercoledì 19 per la presenza di Droni nella zona di atterraggio. Ora alcuni voli sono di nuovo in partenza e in arrivo ma si consiglia ai passeggeri di verificare il ...

Gatwick - l'aeroporto resta chiuso per Droni : sul posto arrivano anche i cecchini : Cancellati tutti i voli di giovedì e venerdì all'aeroporto di Gatwick, a Londra, a causa di alcuni droni avvistati sulla pista, ma non è escluso che la chiusura dello scalo...

Cosa sta succedendo nell'aeroporto di Gatwick - chiuso da ieri per l'avvistamento di Droni : Norme che sono diventate oggetto di polemica politica, con le critiche dei laburisti perche' non ritenute abbastanza severe.