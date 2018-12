DROGA | SPACCIA EROINA AL MATRIMONIO Nasconde dosi in un' aiuola e si confonde tra gli

Fabrizio Corona nel bosco della DROGA : 'Picchiato da sei spacciatori. Perché mi hanno lasciato andare' : Mi ha lasciato per un senso di rispetto tra detenuti, il mondo della criminalità mi ama molto Perché sono uno che ce l'ha fatta '. Poi Corona ha parlato del mancato, a suo dire, intervento dei ...

Fabrizio Corona e l'aggressione nel bosco della DROGA : «Ecco perché gli spacciatori mi hanno lasciato andare» : Ieri sera a 'Non è l'arena' di Massimo Giletti su La7 è andato in onda il servizio di Fabrizio Corona al bosco della droga di Rogoredo , alle porte di Milano, dove l'ex re dei paparazzi è stato ferito ...

Napoli - evade dai domiciliari e spaccia DROGA : va a Poggioreale : Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria Mercato, ieri sera hanno arrestato Dionisio Michele, 48enne napoletano responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza ...

DROGA a Torino - 12 arresti : pusher spacciava anche dal letto d’ospedale : I carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno notificato dodici misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti italiani che gestivano il mercato della Droga nel quartiere Barriera di Milano. Le accuse sono spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da fuoco, estorsione.Continua a leggere

Roma : 15 spacciatori in manette a seguito controlli antiDROGA : Roma – Nel corso di mirati controlli antidroga, in soli tre giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato ben 15 pusher, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le attivita’, volte al contrasto dello spaccio di stupefacenti al dettaglio, si sono prevalentemente sviluppate nelle zone di Trastevere, Piazza Vittorio Emanuele II, San Lorenzo, San Basilio, Cinecitta’, Quarticciolo, Collatino e ...

Fabrizio Corona aggredito dagli spacciatori nel bosco della DROGA a Rogoredo - Milano : Fabrizio Corona aggredito a Milano in quello che viene definito il bosco della droga. E' questo quello che è successo e che lo stesso Corona ha raccontato poche ore fa su Instagram, dove ha postato una sua foto in ambulanza, accompagnata da una lunga didascalia in cui racconta ai numerosi fan e sostenitori della terribile aggressione che ha subito. A quanto pare, l'ex re dei paparazzi, si era recato nel bosco dello spaccio della droga per ...

Roma : preso spacciatore di Centocelle - nascondeva DROGA in stampelle : Roma – Un Romano di 39 anni, e’ stato arrestato ieri dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, durante un servizio volto alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. L’uomo, sospettato essere dedito allo spaccio di stupefacenti in localita’ Centocelle, da tempo era sotto la mira degli investigatori che avevano avviato alcune indagini nei suoi confronti. E cosi’ ...

Savigliano - tre spacciatori smascherati dal cane antiDROGA dei carabinieri "Johni" : Riceviamo dai carabinieri di Savigliano , Cuneo, e pubblichiamo: "I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Savigliano, supportati dai militari delle stazioni dipendenti, ...

DROGA : fermati due spacciatori di eroina : Venerdì 30 novembre, la Polizia di Stato di Pordenone, ha effettuato due distinte attività volte al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto eroina, Droga ...

Potenza. Smantellata cellula nigeriana che spacciava DROGA : Imponente blitz dei Carabinieri del comando provinciale di Potenza. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione a ben 21 arresti sia

Spacciatore al liceo con l'auto della mamma : incastrato dal cane-antiDROGA : Nella giornata di martedì 20 novembre 2018 i poliziotti del commissariato Barriera di Nizza, coadiuvati dalle unità anticrimine e cinofile, hanno effettuato un'accurata ispezione all'interno, davanti ...

Spaccia DROGA mentre è ai domiciliari : 24enne finisce in carcere : Il provvedimento, disposto dal magistrato di sorveglianza, nei confronti di un giovane di Termoli, che dalle indagini condotte dalla Polizia ha continuato a commettere reati dopo essere già stato ...

Breno - spaccia DROGA al campo da calcio dell'oratorio : arrestato 21enne : Breno, 17 novembre 2018 - A insospettire i carabinieri i l fatto che lui, un 21enne di Pisogne, fosse al campo da calcio dell'oratorio di un paese dell'Alto Sebino insieme a sei ragazzini molto più ...

Matteo Salvini : “Chi spaccia DROGA per me è alla pari di un assassino” : Matteo Salvini, intervistato al Maurizio Costanzo Show, parla davanti a una platea di studenti: "Chi spaccia droga per me è alla pari di un assassino. Se io trovo, con le telecamere, coi cani o con l'aiuto degli insegnanti qualcuno che spaccia fuori da una scuola, se riesco a beccarlo, ho l'obiettivo di buttarlo in galera e gettare via la chiave, bisogna inasprire le pene".Continua a leggere