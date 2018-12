Draghi viaggia in Economy e finisce sotto accusa

MARIO Draghi viaggia IN CLASSE ECONOMY / Foto in aereo - social impazziti : 'Idolo' : MARIO DRAGHI VIAGGIA in CLASSE ECONOMY : la Foto sull' aereo del governatore della Bce. social impazziti , scatta il confronto con di Di Maio in Business class

Mario Draghi viaggia in economy e conquista i social : "Siamo fieri di lui" : Il presidente della più potente banca europea, seduto in economy come un passeggero qualsiasi. È questa l'immagine che sta diventando virale sui social, che ritrae Mario Draghi mentre si appresta a sedersi al suo posto. Un rigore e un'umiltà a cui il numero 1 della Bce ci ha più volte abituati, ma che stanno conquistando il favore della Rete."Nessun selfie", "Non fa neppure foto al biglietto per dimostrarlo. Che ...