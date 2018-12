Diana Del Bufalo | Paola Cortellesi e tanti altri ospiti a I Soliti Ignoti Speciale

Principe Carlo e le nozze con Lady Diana. La verità del biografo Andrew Norton : Nuove dichiarazioni scottanti sulla famiglia reale. Stavolta si tratta di una dichiarazione di Andrew Norton, biografo del Principe Carlo, il quale ha spiegato i reali motivi del matrimonio tra il primogenito di Elisabetta II e di Filippo. Secondo il biografo, il Principe Carlo fu costretto a sposare Lady Diana perché aveva superato i 30 anni. ‘’La realtà è che fu costretto a sposare Lady D perché aveva superato i 30 anni e su di lui incombeva ...

Francesca Chillemi sul rapporto con Diana Del Bufalo : 'All'inizio le stavo antipatica' : Francesca Chillemi è stata protagonista di una recente intervista al settimanale 'Vero' in cui ha posto l'attenzione sulla sua partecipazione alla quinta stagione della serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' con Elena Sofia Ricci. Sono terminate da pochi giorni le riprese della fiction prodotta dalla Lux Vide che farà ritorno sul piccolo schermo a partire dal 2019. La Chillemi farà parte per il quinto anno consecutivo nella serie tv che nel corso ...

Noemi celebra il matrimonio della sua vocalist Diana con la compagna : Cinque mesi fa Noemi ha pronunciato il fatidico sì e adesso è stata lei a celebrare le nozze di un’amica e collaboratrice. Il matrimonio della cantante rossa, le cui immagini sono poi finite praticamente ‘in diretta’ sui social network, è stato celebrato lo scorso 20 luglio a Roma: dopo 10 anni di amore, la cantante diventata famosa dopo la sua partecipazione a X Factor nel 2009 (il suo vero nome è Veronica Scopelliti, ndr), ha sposato il suo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 dicembre) : Denver batte anche Toronto - Simmons trascina Philadelphia - ok InDiana e Sacramento : Super sfida nella notte NBA, con le due numero uno di Western ed Eastern Conference che si affrontavano. A spuntarla è stata Denver, che ha superato per 95-86 Toronto al termine di un match che si è deciso nell’ultimo quarto, che ha visto i padroni di casa realizzare un parziale di 27-14. Per i Nuggets è il terzo successo consecutivo e la conferma della vetta ad Ovest grazie soprattutto ai 26 punti e 9 rimbalzi di Nikola Jokic. Toronto, al ...

"Diana dormì sul pavimento dell'ospedale per non lasciar solo Harry. Era una mamma devota" : Principessa amata e madre devota. È questo il profilo che emerge della principessa Diana dai racconti di chi le è stata al fianco. Un episodio in particolare è stato rivelato sulle pagine di Mirror e risale a quando lady D aveva 26 anni: per non lasciare solo il figlio Harry, in ospedale a causa di un'operazione all'ernia, si sdraiò al suo fianco, sul pavimento.Il principe aveva all'epoca 3 anni. A raccontare ...

Meghan Markle - il vero motivo del trasloco da Kensington ha a che fare con la morte di Lady Diana : Secondo la corrispondente reale Emily Andrews, dietro al trasloco del principe Harry e di Meghan Markle da Kensington Palace al castello di Windsor non ci sarebbero solo le tensioni con i cognati William e Kate. Il vero motivo che avrebbe portato i duchi del Sussex a prendere questa decisione sarebbe infatti un altro e avrebbe a che fare con la morte di Lady Diana, la mamma di Harry. Il principe non vuole che la sua Meg soffra come Diana: ...

Lady Diana - che dormì sul pavimento dell’ospedale accanto a Harry : Harry e Meghan come Carlo e Diana: che bacio al torneo di poloHarry e Meghan come Carlo e Diana: che bacio al torneo di poloHarry e Meghan come Carlo e Diana: che bacio al torneo di poloHarry e Meghan come Carlo e Diana: che bacio al torneo di poloHarry e Meghan come Carlo e Diana: che bacio al torneo di poloHarry e Meghan come Carlo e Diana: che bacio al torneo di poloHarry e Meghan come Carlo e Diana: che bacio al torneo di poloHarry e Meghan ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a InDiana. Anthony Davis trascina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

Nutrizione - il 20% dell’energia quotiDiana arriva dallo zucchero : l’Oms auspica il 5% : Con le feste di Natale lo zucchero dilaga prepotentemente nella dieta di tutti: il panettone ne contiene 32 grammi per ogni 100 grammi, il pandoro 28, il cioccolato al latte 52. E’ l’avvertimento degli esperti dell’ Osservatorio nazionale Grana Padano, secondo i quali in questo periodo dell’anno il consumo di alimenti aumenta del 30%. Per di piu’ gli italiani consumano gia’, nel corso dell’anno, ...

Kate Middleton è la Lady Diana moderna? L'analogia della stampa inglese : I gioielli della Duchessa, chiamati il nodo degli amanti di Cambridge,, sono stati resi famosi in tutto il mondo grazie a Lady Diana, che a sua volta le ricevette in regalo nientemeno che dalla ...

Spoiler 'Che Dio Ci Aiuti 5' : messa in onda il 14 febbraio - assente Diana Del Bufalo : Continua l'attesa da parte del pubblico per la messa in onda della quinta stagione della serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Sono arrivate le prime indiscrezioni intorno al periodo di messa in onda della fiction prodotta dalla Lux Vide secondo le quali ci dovrebbero essere dei cambiamenti. La data d'inizio della serie tv coincide con la metà del mese di febbraio e ...

Mantova - 'non è della tua casta' : ventenne inDiana segregata per impedire le nozze : I genitori e i parenti indiani di una ventenne sono stati denunciati per aver segregato la giovane al fine di impedirle di frequentare il fidanzato, ritenuto "di una casta inferiore alla loro". E' ...

Come sfuggire alla prigione della vita quotiDiana : Si dorme per terra, si mangia l’essenziale, sono vietati i telefoni. In Corea del Sud si può fuggire dallo stress pagando 90 dollari al giorno per stare in isolamento. Leggi

NBA - i risultati della notte : Toronto passa a Memphis - InDiana vince in volata a Phoenix : Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 114-122 Il big match della serata che non ti aspetti è quello tra Toronto, e lo potevamo immaginare anche in preseason, e Memphis, la più grande sorpresa in questi ...