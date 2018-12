Delrio ascoltato in Procura sul Morandi | “Mai avuto segnalazioni dai tecnici”

Crollo Ponte Morandi : ascoltato in Procura ex-ministro Delrio : ascoltato come persona informata dei fatti: 'Sicurezza e manutenzione sempre state le mie priorità'. -

Ponte Morandi - l’ex ministro Delrio ascoltato dai pm : “Mai saputo di criticità. Attività di vigilanza sempre esercitata” : “Quando io ero ministro, l’Attività di vigilanza è sempre stata esercitata”. In procura a Genova è stato il giorno dell’ex ministro Graziano Delrio, ascoltato per circa un’ora dal pm Massimo Terrile sul crollo del Ponte Morandi. Delrio, sentito come persona informata sui fatti, all’uscita dal palazzo di Giustizia ha spiegato di non essere “mai stato a conoscenza di ammaloramenti e condizioni critiche del ...