Ddl Pillon | abolizione mantenimento tra i punti piu' controversi

Ddl Pillon - sette spunti di riflessione sull’affidamento condiviso e sui diritti dei minori : Dai primi di agosto tiene banco un accesissimo dibattito sul disegno di legge n. 735 (cosiddetto Ddl Pillon), che vorrebbe rivoluzionare la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso. Tanti a favore, tanti contro. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la realtà non è uguale per tutti e che ciascuno di noi ne costruisce una propria a partire da una lettura soggettiva. Per fare un esempio semplice, ma potente, prendiamo il gesto ...

No ai figli «a metà» : anche la Cassazione boccia il Ddl Pillon : di Daniela Missaglia S e anche la Cassazione entra nell'agone dei dubbi e delle perplessità generate dal disegno di legge Pillon, qualcosa vorrà pur dire? I giudici della Suprema Corte, a dirla tutta, ...

Affido - si cambia : per il Ddl Pillon decisive età ed esigenze dei figli : cambiarlo, senza rinnegarlo. Nonostante le critiche di avvocati, associazioni e psicologi e le richieste delle opposizioni di ritirarlo, il percorso del provvedimento che stabilisce il principio...

Separazione - casa coniugale al figlio - tempi simmetrici ai genitori. Il tribunale di Matera anticipa il Ddl Pillon : Non un figlio-pacco-postale sballottato 15 giorni da un genitore e 15 dall'altro. Ma la casa coniugale a disposizione del minore, con i genitori che si traferiscono là a turno. Spese, costi, obblighi ...

Maurizio Costanzo - Briga vs Matteo Salvini sul Ddl Pillon : 'Io figlio di divorziati' : Nel corso della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, il talk condotto da Maurizio Costanzo e trasmesso in seconda serata, il cantautore Mattia Briga, ex-allievo di Amici di Maria De Filippi, è diventato protagonista di un importante dibattito avuto con Matteo Salvini circa il disegno di legge Pillon, i cui contenuti sono volti a disciplinare l'affido dei figli condiviso da entrambi i genitori. Matteo Salvini contro tutti: il ddl Pillon Il ...

Violenza sulle donne - trend delle denunce in crescita. Boldrini contro il Ddl Pillon : "Fermatevi" : "Le mie paure sono: quella del buio, dei fulmini e di papà. La paura di papà l'ho superata andandomene di casa e venendo a vivere a Casal di Principe per un po'". Lella Palladino si sforza di leggere fino in fondo il tema di un bambino - "uno dei tanti, purtroppo", sospira la presidente dell'associazione "D.i.Re donne in rete contro la Violenza" - che vive con la madre in uno dei centri antiViolenza gestiti dalla rete. Sullo ...

Affido condiviso - favorevole o contrario al Ddl Pillon? | : Il consueto appuntamento con il sondaggio settimanale del Decimonono: si vota dalle 6 di domenica alle 23 di mercoledì

Il Ddl Pillon - cosa prevede e quali sono i punti contestati : In Italia è in atto il tentativo di ripristinare un ordine sociale basato su stereotipi di genere e relazioni di potere diseguali e contrarie agli obblighi internazionali in materia di diritti umani ",...

Affido : Ddl Pillon - in piazza a Milano : ANSA, - Milano, 10 NOV - Associazioni, partiti, sindacati e privati cittadini si sono riuniti in piazza della Scala, a Milano, nell'ambito delle manifestazioni organizzate in varie città d'Italia ...

"Ci vogliono riportare indietro di 40 anni". Le donne in marcia a Roma contro il Ddl Pillon : "È una femmina, nascerà a febbraio. E là c'è l'altra mia figlia, ha due anni". Federica, che di anni ne ha 32 e racconta che da quando è rimasta incinta per la seconda volta "non lavora più, meno male che c'è mio marito", si accarezza la pancia. "Sono qui anche per loro, le mie bambine, perché questo provvedimento penalizza donne e minori. Se passasse torneremmo indietro di quarant'anni. Va ...

Ddl Pillon - proteste in varie città : 16.34 proteste in varie città,da Milano all'Aquila a Bari e Bergamo contro il disegno di legge del leghista Pillon che vuole riformare il diritto di famiglia,l'affidamento dei figli e il nantenimeno in caso di separazione. A Roma, centinaia di donne hanno partecipato a un presidio a piazza Madonna di Loreto, tra cui molte associazioni di donne, che parlano di "approccio retrogrado"."Ci vogliono ancelle,il ddl è una vendetta nei nostri ...

Ddl Pillon - donne in piazza contro la legge sull'affido condivisivo : Molti i volti della politica locale che hanno voluto manifestare la propria contrarieta' al ddl Pillon a fianco delle associazioni Udi, Telefono Rosa, Arci, Arcigay contro il disegno di legge che ...