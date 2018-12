Dark Souls 3 | in un nuovo video scopriamo i contenuti tagliati tra boss e nemici mai visti

Il multigiocatore di Dark Souls 3 includeva i sacrifici : un video mostra il loro funzionamento : I sacrifici, in Dark Souls 3, erano stati protagonisti di moltissimi rumor ben prima del lancio del gioco, salvo poi scomparire dalla versione finale del terzo capitolo della serie sviluppata da From Software.Un nuovo video riportato oggi dagli utenti di Resetera prova però oltre ogni dubbio che i sacrifici fossero davvero una delle componenti del comparto multigiocatore di Dark Souls 3, mostrando il funzionamento di questa misteriosa feature. ...

Diablo 4 : il progetto cancellato "Hades" sarebbe stato ispirato a Dark Souls : Questa mattina vi abbiamo riportato le ultime indiscrezioni sullo sviluppo di Diablo 4. Come vi abbiamo già detto, il gioco risulterebbe in lavorazione sotto il nome in codice "Fenris", tuttavia, nel report di Kotaku, è emerso un dettaglio non proprio trascurabile.Dopo la rivelazione di Diablo Immortal, scarsamente accolta, si sono riaccese le discussioni su dove è diretta la serie Diablo e secondo il sito il prossimo capitolo della serie ...

Da Dark Souls alla VR : Déraciné nei voti della critica internazionale : From Software non è solo sinonimo di Souls, di Bloodborne e di Sekiro: Shadows Die Twice ma in questi giorni è sinonimo anche di VR. Déraciné, il progetto realizzato in collaborazione con Japan Studio sta infatti ricevendo le prime recensioni della critica internazionale e non.Miyazaki e soci saranno riusciti a convincere anche in ambito realtà virtuale? I voti non sono tutti unanimi e attualmente Déraciné non sembra convincere tutti i palati. ...

Dark Souls su Switch è current gen con la grafica di scorsa generazione - analisi tecnica : Lo ammettiamo, ciò che stiamo per dirvi non è esattamente quello che ci aspettavamo! In breve, Dark Souls per Switch ha molte più cose in comune con il gioco originale di From Software uscito sulle console di scorsa generazione, rispetto alle versioni rimasterizzate uscite qualche mese fa. Il titolo, sulla portatile di Nintendo, è privo di tutte le rifiniture grafiche viste nelle versioni PS4, Xbox One e PC e, in fondo, si tratta dello stesso ...

Dark Souls Remastered : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il lancio su PC, Xbox One e PS4, Dark Souls Remastered arriva finalmente anche su Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione su gentile concessione Nintendo. Dark Souls Remastered Recensione Correva l’anno 2011 quando From Software porto sul mercato videoludico una delle saghe più amate dai videogiocatori, realizzato dalla geniale mente di Hidetaka Miyazaki. Dopo il successo scaturito da Daemon ...

Secondo Elon Musk "Twitter è il Dark Souls dei social media" : A quanto pare, anche Elon Musk si è deciso ad utilizzare Dark Souls come metro di comparazione, ma questa volta il CEO di Tesla e Space X non sta parlando di un videogioco particolarmente difficile da portare a termine, ma parla bensì di un social network.Come riporta Dualshockers infatti, Elon Musk ha comparato Twitter e Dark Souls: "Twitter è il Dark Souls dei social media" afferma il celebre imprenditore, e aggiunge "Reddit è Bloodborne. ...

Dark Souls Remastered - recensione : Sembra incredibile star parlando ancora oggi di Dark Souls a sette anni dalla sua prima uscita. A differenza di altri giochi, che si rifanno vivi dopo ancor più tempo, sembra infatti di non aver mai smesso di parlarne per via del grande successo ottenuto, soprattutto per la sua viralità nella community e nei canali video a cui tutti oggi siamo abituati. Tra analisi di storia e personaggi, playthrough, speedrun e leggende confermate e sfatate ...

Torniamo a Lordran con il trailer di lancio di Dark Souls : Remastered per Nintendo Switch : Dopo alcuni rinvii, Dark Souls: Remastered è finalmente disponibile anche su Nintendo Switch. Per festeggiare, Nintendo ha pubblicato un trailer in cui mostra alcuni dei boss e luoghi iconici. Come riporta Dualshockers, mentre Dark Souls: Remastered è già disponibile su altre piattaforme, questa sarà la prima volta che i nuovi arrivati ​​e i fan di lunga data avranno accesso al gioco ovunque e in qualsiasi momento. Se sei uno dei ...

