Dalla Tunisia | ' Mané si sposa | cerimonia con 30mila persone allo stadio' Ma lui

Allerta Meteo Estofex - un MCS risale Dalla Tunisia : allarme nubifragi - grandine e tornado in Sicilia e Sardegna : Allerta Meteo – Nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il maltempo che continua ad agitare l’area del Mediterraneo. Allerta Meteo di livello 2 per parti del Mediterraneo occidentale, incluse la Sardegna meridionale, la Sicilia, parti della Spagna orientale e le Baleari, principalmente per nubifragi e, in misura minore, tornado. Livello 1 per le stesse minacce nella Spagna sudorientale. Livello di Allerta 2 per l’area ...