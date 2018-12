Dal reddito alle pensioni - le misure del 'maxi' : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla ...

Manovra - Di Maio e l'elenco delle cose fatte postate su Facebook : Dal reddito all'Iva : Dalla sterilizzazione dell'Iva, al reddito e pensioni di cittadinanza, da quota 100 al taglio del 30% dei premi Inail, dai 10,5 miliardi per il dissesto idrogeologico. "Questa è la lista delle cose ...

Manovra - Di Maio : “Reddito cittadinanza Dal 1 aprile? Mi rifiuto categoricamente. E non ci sarà alcun aumento dell’Iva” : Conte parla di vittoria, Salvini è soddisfatto, Di Maio smonta le accuse e le critiche. All’indomani dell’intesa con Bruxelles riguardo alla Manovra, premier e vicepremier sottolineano la bontà del lavoro svolto e rivendicano i risultati ottenuti, ognuno dal proprio punto di vista. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ad esempio, a poche ore dal via libera ha subito cercato di smontare l’accusa sul possibile ...

Manovra - Tria : 'Reddito di cittadinanza e Quota 100 partiranno Dal 1 aprile' : Lo annuncia il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel corso della registrazione di Porta a Porta, intervistato da Bruno Vespa. CON CALO SPREAD AVREMO 2 MLD IN PIÙ Gli 'obiettivi di bilancio sono ...

Manova - sì Dall'Ue : reddito di cittadinanza e quota100 rimangono ma rinviate : Dopo un tira e molla tra governo e Ue sulla manovra economica italiana arriva l'approvazione e il via libera definitivo. Soddisfatto il premier Conte per l'infrazione evitata annunciando che rimangono reddito di cittadinanza e quota 100 come promesso. Vediamo cosa prevede la manovra e le novità in arrivo. Via libera dall'Unione europea: non pienamente soddisfatta ma infrazione evitata Soddisfatto il premier Conte e il governo giallo-verde, meno ...

Dal reddito di cittadinanza a quota 100 : ecco come cambia la manovra : La manovra gira, cambia e si modifica in attesa di atterrare martedì mattina alla Commissione Bilancio del Senato . Lunedì mattina, intanto, è partita dal Mef diretta , via mail, a Bruxelles ...

Dall'ecotassa al reddito di cittadinanza - i fronti di scontro M5s-Lega : ... la Lega: via ecotassa e anche incentivi per auto elettriche Lo scontro sull'ecotassa La conferma indiretta arriva dalle dichiarazioni fatte dal sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia: «...

Conte a Bruxelles : 'Il deficit scende Dal 2 - 4% al 2 - 04% ma reddito di cittadinanza e quota 100 restano' : ... ha auspicato - si è appreso - che si possa trovare un accordo , perché la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese. L'auspicio di Mattarella è stato condiviso ...