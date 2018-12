Cristiano Ronaldo e l' ultima sfida del 2018 | raggiungere quota 50 gol

Georgina Rodriguez - una pizza a Torino con ‘il suo amore’ : la fidanzata di Cristiano Ronaldo fa a meno di CR7 [FOTO] : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior a cena a Torino: una buona pizza per la fidanzata di CR7 ed il suo primogenito Georgina Rodriguez, dopo essere stata in Portogallo (VEDI QUI), è tornata a Torino. La fidanzata di Cristiano Ronaldo però non sta passando tanto tempo con CR7 prima di Natale. Il portoghese tra allenamenti e match importanti è super impegnato e per questo la modella spagnola dedica sempre più tempo ai figli. In ...

Juventus - l’effetto Cristiano Ronaldo colpisce ancora : firmato un contratto milionario con Adidas - le cifre dell’accordo : La Juventus rinnova e modifica i termini della partnership commerciale con Adidas: l’accordo prevede un corrispettivo minimo di 408 milioni di euro! La Juventus ha reso noto il prolungamento e la modifica dell’accordo commerciale con Adidas. Il brand di abbigliamento sportivo e la squadra di calcio hanno rinnovato la loro partnership, prolungando il contratto dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2027 ed aumentando il corrispettivo ...

Juventus - l’agente di Cristiano Ronaldo : “Trattativa? L’idea è partita da lui” : Cristiano Ronaldo – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha parlato della trattativa che ha portato all’acquisto dell’attaccante da parte della Juventus: “A gennaio 2018 io e le poche persone che sapevano cosa stesse accadendo. Pensavamo che sarebbe stato molto difficile portare Cristiano Ronaldo alla Juve“. LEGGI ANCHE: Juventus, […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - Agnelli ringrazia Cristiano Ronaldo al party natalizio : Ieri sera la Juve si è ritrovata alle OGR - officine grandi riparazioni di Torino - per festeggiare il Natale. Erano presenti moltissimi ospiti, alcuni anche Vip, oltre ovviamente a tutta la dirigenza juventina, tutta la rosa di Massimiliano Allegri e la squadra femminile allenata da Rita Guarino. La Juventus, dunque, ha festeggiato il Natale e il presidente Andrea Agnelli ha voluto fare un lungo discorso nel quale ha toccato molti argomenti. Il ...

Juventus-Roma - Allegri svela : “ecco quando riposerà Cristiano Ronaldo e chi giocherà domani” : Cristiano Ronaldo osserverà un turno di riposo durante le feste natalizie, il tecnico della Juventus Allegri ne ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato quest’oggi in conferenza stampa in vista della gara che la sua Juventus affronterà domani sera contro la Roma. L’annuncio più importante da parte del tecnico bianconero, è relativo alla presenza di Cristiano Ronaldo, il quale sarà presente al centro ...

Cristiano Ronaldo : la sua prima auto in vendita ad un prezzo affare [FOTO] : Si tratta di un’Audi S3 del 2000 acquistata quando il giocatore militava nello Sporting Club Portugal Oltre ad essere uno de calciatori più forti e facoltosi al mondo, Cristiano Ronaldo è anche un celebre collezionista di automobili, capace di vantare nel proprio garage alcune delle hypercar più rare e preziose di sempre. La passione per i veicoli a quattro ruote di Ronaldo ha vecchie origini, infatti il fuoriclasse portoghese comprò la ...

Cristiano Ronaldo Irina Shayk - parole poco edificanti della ex : 'Ecco perché l'ho lasciato' : Irina e Ronaldo erano stupendi insieme, ammirati e invidiati da mezzo mondo. Lui asso del Real Madrid, lei top model tra le più famose al mondo. La loro separazione fu un fulmine a ciel sereno, ...

Juventus - la gara contro la Roma si avvicina : niente riposo per Cristiano Ronaldo : Questa mattina, la Juve si è ritrovata sui campi della Continassa per svolgere la seduta dell'antivigilia della partita contro la Roma. I bianconeri stanno curando soprattutto gli aspetti tattici e Massimiliano Allegri sta già pensando alla formazione da contrapporre ai giallorossi. Sabato sera, la Juventus ritroverà Rodrigo Bentancur che ha scontato il turno di squalifica e che contro la Roma si riprenderà il posto da titolare. Oltre ...

In vendita la vecchia Audi S3 di Cristiano Ronaldo : Chissà da quanto tempo Cristiano Ronaldo non compila un assegno per comprare, soprattutto pagare, una macchina di tasca sua? Essendo uno degli sportivi più sponsorizzati e pagati del mondo, da molti anni ha a disposizione praticamente qualsiasi vettura voglia. Ma nel 2003, quando ancora era un giovane calciatore di belle speranze e semi sconosciuto, probabilmente non aveva la fila di sponsor fuori dalla porta pronti a regalargli le chiavi di ...

Il panettone di Cristiano Ronaldo - solo per juventini : Carlo Tafuni, l'ideatoreI panettoni di Carlo TafuniI panettoni di Carlo TafuniI panettoni di Carlo TafuniIl panettone di Cristiano RonaldoDopo essere diventato un’icona sportiva, di eleganza e di stile, Cristiano Ronaldo ispira anche il mondo del cibo. E sotto Natale spunta così il panettone di CR7, ideato da Carlo Tafuni, pasticcere che da oltre 40 anni produce (anche) panettoni artigianali nel centro di Torino. L’idea, ci racconta, è nata per ...

Sport e cucina - gli abbinamenti di Alessandro Borghese : “cioccolata per Federer - a Cristiano Ronaldo un… baccalà!” : Lo chef Alessandro Borghese si è divertito ad abbinare alcuni piatti particolari ai grandi campioni dello Sport: gusto e talento vanno sempre a braccetto? Sport e cucina, un binomio che va molto di moda, così come ad aver assunto grande popolarità, negli ultimi tempi, sono stati diversi programmi a tema culinario. Lo chef Alessandro Borghese ne è l’esempio perfetto, vera e propria star della tv con il suo programma ‘4 ...

Neve a Torino - Georgina Rodriguez in pantaloncini e Cristiano Ronaldo Junior scatenato : il VIDEO divertente : Neve a Torino, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior si divertono sul terrazzo di casa: il divertente VIDEO social Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior, si divertono sul terrazzo della loro casa di Torino. La splendida spagnola, fidanzata del calciatore della Juventus ed il primogenito di CR7 impazziscono per la Neve e lo dimostrano nei VIDEO social di Georgina. Tra le sue Storie Instagram la meravigliosa modella prima ...