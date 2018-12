Costanza Caracciolo e Federica Nargi - le foto col pancione : «Con le lacrime agli occhi - piene di felicità» : Costanza Caracciolo e Federica Nargi amiche di pancione. Su Instagram Federica Nargi, incinta del secondo figlio, ha pubblicato delle foto scattate poco prima che nascesse Stella, la prima figlia di...

Sui social Karina Cascella in difesa di Costanza Caracciolo : Non è la prima volta che Costanza Caracciolo viene presa di mira sui social ma stavolta a difenderla è arrivata Karina Cascella. Costanza da poco diventata mamma di Stella nata dalla sua relazione con Bobbo Vieri, durante la gravidanza era già stata attaccata sui social per la sua forma fisica costringendo l’ex velina a rispondere per le rime. Stavolta a scatenare le ire degli haters alcuni scatti postati da Costanza, rei secondo alcuni ...

I teneri auguri di Costanza Caracciolo e Vieri per la figlia Stella : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri festeggiano il primo mese di vita della figlia Stella. Lo scorso novembre l’ex velina di Striscia la Notizia ha dato alla luce la sua primogenita, nata dall’amore per il calciatore. La coppia, che vive a Milano, ha accolto con grande gioia l’arrivo della piccola, dopo aver vissuto lo scorso anno il dolore dell’aborto. Stella è stata una bambina fortemente desiderata e oggi è circondata da ...

“Fare la mamma ti fa proprio schifo” : Costanza Caracciolo attaccata sui social - la replica dell’ex Velina [FOTO] : Costanza Caracciolo presa di mira su Instagram, un commento vergognoso sui social mette in dubbio il suo ruolo di madre: la replica dell’ex Velina Costanza Caracciolo pubblica sui social una foto di una campagna pubblicitaria in cui appare in equipaggiamento da neve. La bionda e bellissima ex Velina, diventata da poco mamma di Stella, scrive a didascalia dello scatto: “sta arrivando la neve… copritevi”. La reazione ...