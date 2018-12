Cosa ne pensano i censori da metoo di Capri-Revolution?

Cosa pensano gli italiani sulla nuova legge anti-corruzione : Due italiani su tre esprimono un giudizio complessivamente positivo sul ddl anti-corruzione approvato in via definitiva alla Camera nei giorni scorsi: il dato emerge da un sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis, che ha analizzato l’opinione dei cittadini dopo il varo parlamentare del disegno di legge. La norma più popolare risulta l’introduzione del “Daspo” per corrotti e ...

Il Confine su Sky TG24 : Cosa pensano davvero gli italiani - : Nel primo appuntamento, condotto da Sarah Varetto e in onda mercoledì 19 dicembre alle 20.20, si indaga sul giudizio degli italiani sui primi sei mesi di governo. Ospite in studio il sottosegretario ...

Il Confine - su Sky TG24 Cosa pensano gli italiani dei grandi temi che dividono il paese : Un grande tema che divide l’opinione pubblica, le convinzioni degli italiani su questo argomento e le risposte della politica e delle istituzioni. È la formula de “Il Confine”, il nuovo appuntamento di Sky TG24, condotto da Sarah Varetto, che mette sotto la lente un tema che fa discutere e cerca di capire cosa ne pensino davvero le persone, per misurare quanto è profondo il confin...

SkyTg24 - Il Confine : Cosa pensano gli italiani del Governo gialloverde? : Un grande tema che divide l’opinione pubblica, le convinzioni degli italiani su questo argomento e le risposte della politica e delle istituzioni. È la formula de “Il Confine”, il nuovo appuntamento di Sky TG24, condotto da Sarah Varetto, che mette sotto la lente un tema che fa discutere e cerca di capire cosa ne pensino davvero le persone, per misurare quanto è profondo il Confine tra i due schieramenti e quanto sono davvero distanti. Nel primo ...

Calciomercato invernale – Cosa ne pensano gli italiani? Da Modric a Pogba - passando per Ibra e Piatek : l’indagine di William Hill : Il punto di William Hill sul Calciomercato invernale: Modric all’Inter, Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani scettici nei confronti delle indiscrezioni sugli imminenti acquisti dei club di Serie A e non credono ai grandi ritorni di fiamma La fine dell’anno si avvicina e per il mondo del calcio arriva il momento di tirare le somme della prima metà del campionato. Con la Serie A ormai a un passo dal giro di boa che porterà le ...

Rimossa spada Infinity Blade in Fortnite - Cosa ne pensano i giocatori più celebri : Alla fine Epic Games ha deciso di rimuovere completamente la spada Infinity Blade da Fortnite. Era troppo sbilanciata e dava un potere immenso al giocatore che la conquistava. Lo sviluppatore ha fatto sapere della rimozione direttamente sul Twitter ufficiale del Battle Royale, con un messaggio che rimanda anche al futuro di queste armi particolari. https://twitter.com/FortniteGame/status/1073637422007754753 Possibile infatti che non ne ...

Zayn : è uscito il nuovo album “Icarus Falls”! Ecco Cosa ne pensano i fan : FINALMENTE The post Zayn: è uscito il nuovo album “Icarus Falls”! Ecco cosa ne pensano i fan appeared first on News Mtv Italia.

Matteo Renzi - il sondaggio di Antonio Noto che lo affonda definitivamente : 'Cosa pensano di lui nel Pd' : Altro che partito della Nazione, Matteo Renzi è minoranza pure nel Pd . A certificarlo il sondaggio di Antonio Noto sul Quotidiano nazionale , secondo cui anche se l'ex premier dovesse candidarsi alle ...

Cosa pensano gli industriali torinesi della Tav e del reddito di cittadinanza : Sulla manovra quindi continua ad esserci un giudizio di più ombre che luci? 'Non siamo contenti: servirebbe una spinta forte all'industria, all'economia, dal punto di vista degli investimenti che ...

Cosa pensano gli industriali torinesi della Tav e del reddito di cittadinanza : Formazione, innovazione, investimenti, infrastrutture adeguate. Dario Gallina, 52 anni, presidente dell'Unione Industriale di Torino e amministratore delegato della "Dottor Gallina srl", azienda di famiglia, con 160 dipendenti in Italia (circa 220 nel mondo) e 60 milioni di fatturato, non ha dubbi su quale sia la ricetta per dare una svolta al Paese, ma anche alla città di Torino, in questi giorni al centro delle ...

Zayn : fuori ora “No Candle No Light” ft. Nicki Minaj! Ecco Cosa ne pensano i fan : Boom! The post Zayn: fuori ora “No Candle No Light” ft. Nicki Minaj! Ecco cosa ne pensano i fan appeared first on News Mtv Italia.

Intelligenza artificiale : opportunità o pericolo? Ecco Cosa ne pensano gli italiani #AI : La tecnologia ci pone sempre di fronte a grandi dilemmi, se da un lato apporta innovazione dall’altra può causare danni su diversi piani. Ma andando oltre fino ad arrivare a quella più avanzata, cosa pensano gli italiani dell’Intelligenza artificiale? Per scoprirlo Chorally ha realizzato un osservatorio sui principali canali social e fonti nella rete in Italia. In sei mesi di monitoraggio (da inizio aprile a fine settembre 2018) ...

Cosa pensano (e dicono) Di Maio e Di Battista dei giornalisti : Virginia Raggi assolta, giornalisti condannati. La sentenza la emettono Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che dopo il verdetto che manda a casa il sindaco di Roma senza macchia puntano il dito contro chi, secondo loro, l'ha perseguitata in questi due anni e mezzo. "La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. Il peggio in questa vicenda lo hanno ...

Cosa pensano - e dicono - Di Maio e Di Battista dei giornalisti : Virginia Raggi assolta, giornalisti condannati. La sentenza la emettono Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che dopo il verdetto che manda a casa il sindaco di Roma senza macchia puntano il dito ...